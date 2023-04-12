Reuters: министра обороны США 6 апреля проинформировали об утечке секретных документов

По сведениям агентства, ведомство уже изучает, как именно распространяется подобная информация и кто является ее получателем

ВАШИНГТОН, 10 апреля. /ТАСС/. Министра обороны США Ллойда Остина в четверг, 6 апреля, проинформировали об утечке секретных документов по контрнаступлению ВС Украины (ВСУ). Об этом сообщило в понедельник агентство Reuters со ссылкой на Пентагон.

По информации агентства, оборонное ведомство уже изучает, как именно распространяется подобная информация и кто является ее получателем, а американские чиновники проинформировали о случившимся комитеты по национальной безопасности Конгресса США.

Ранее американские СМИ сообщили, что Пентагон и Минюст США начали расследование из-за утечки секретных документов, касающихся планов Вашингтона и НАТО по подготовке ВСУ к контрнаступлению. Множество материалов, раскрывающих данные о графиках поставок оружия и численности войск, были опубликованы, в частности, в Twitter и Telegram. 7 апреля газета The New York Times проинформировала, что в интернете появилась новая порция американских секретных документов по украинской тематике. По сведениям издания, также были обнаружены материалы, связанные с Ближним Востоком и Китаем.

Рейтер подчеркивает, что речь может идти об одном из самых значительных случаев утечки информации с момента появления более чем 700 тыс. документов, видеозаписей и дипломатических телеграмм на сайте WikiLeaks в 2013 году. При этом, как отмечает агентство, распространенные в интернете документы могут оказаться подделкой.