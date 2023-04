Для Украины наступило время большого обмана

Источник изображения: © AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office via AP

Западные СМИ никак не могут договориться, готова ли Украина к широко проанонсированному весеннему контрнаступлению. Особенно ярко это демонстрирует скандал вокруг публикации секретных разведывательных документов в The New York Times. То, как реагируют на него официальные лица, и то, как растиражирована эта утечка, заставляет усомниться в достоверности опубликованных данных. Как и в постоянно звучащих утверждениях о слабости украинской армии и ее неготовности к атаке.

У профессиональных разведчиков для такого рода операций есть свое название: "активка", или "активные мероприятия". Их начинают, когда нужно запутать противника и заставить его сомневаться в получаемой информации. Кто запутался — нервничает. Кто нервничает — не успевает вовремя и нужным образом отреагировать на удар противника.

Именно так сейчас действуют западные кураторы киевского режима. Опыта в "активных мероприятиях" им не занимать. Да и риски невелики. Сорвется контрнаступление украинских боевиков — ничего страшного! Просто проект "Украина" свернут раньше, чем планировалось. Да, потраченных денег жалко. Да, негативные для коллективного Запада последствия у неудачи уже сейчас очевидно больше, чем ожидалось. Зато в результате украинского кризиса Западная Европа окончательно превратилась в экономического и политического сателлита Америки. Одно это перевешивает для Вашингтона все остальные неприятности.

Если же украинское контрнаступление достигнет хотя бы частичного успеха, последствия могут быть крайне неприятными для России. Шанс на такое развитие событий не слишком велик, но достаточен для того, чтобы не пренебрегать им. И пока есть хоть какая-то вероятность успеха, США и их союзники будут изо всех сил пытаться ее реализовать. В том числе и с помощью прямой дезинформации.

На то, что и скандал вокруг публикации в NYT, и многие другие западные публикации может быть частью "активных мероприятий", указывает множество деталей. Прежде всего — постоянно муссируемый посыл "Украина ослаблена и плохо вооружена". Запад постоянно наращивает объемы военной и финансовой помощи режиму Зеленского, а тот почему-то все равно как голый! То словацкие истребители МиГ-29 на Украину лететь отказываются, то "Абрамсы" задерживаются, то ПВО Украины, оказывается, недостаточно сильна… Куда смотрят западные кураторы, которых сейчас в Киеве и окрестностях — пруд пруди?!

В доказательство тезиса о слабости украинской армии приводится артемовская катастрофа. The New York Times пишет: "Украинская армия близка к поражению в ключевом сражении военного конфликта. Единственная узкая дорога снабжения украинских солдат, сражавшихся на улицах восточного города Артемовск, находится под обстрелом". Вот это — правда. Потери Украины в сражении за Артемовск огромны, и компенсировать их будет непросто. Для этого придется задействовать даже мужчин призывного возраста, которым в начале конфликта на Украине удалось перебраться за рубеж. Речь идет о десятках тысяч человек — существенное подкрепление для ВСУ, которые начали призывать уже людей старше 50 лет. Во всяком случае, так пишет The Washington Post в материале "Украина готовит подкрепления к грядущему весеннему наступлению".

Что интересно: несмотря на признание громадных потерь Украины, общая тональность этого материала весьма бравурная. бравурная. Мол, украинские военные будут сражаться за свою страну до конца, их много, они намерены овладеть всеми военными знаниями, и так далее, и тому подобное. Но время от времени в тексте прорывается: да, готовы, да, будут — если успеют. Сроки подготовки новобранцев сокращены, а инструктора жалуются на качество контингента. Призванных и пришедших добровольцами людей можно подготовить как пехотинцев, но для обучения более сложным военным специальностям нужно другое время и другие технические возможности.

Похвастаться такой подготовкой в ВСУ могут далеко не все. По данным CNN, "более 4 тысяч украинских солдат прошли общевойсковую подготовку в Германии, в том числе две бригады, оснащенные поставляемыми США боевыми машинами Bradley и Stryker". Но четыре тысячи человек — капля в море людей, которых Украина готовит к контрнаступлению. Речь, по некоторым данным, идет о нескольких сотнях тысяч штыков, а общее число мобилизованных в последнее время может достигать миллиона человек!

"Украинцы знают, что, получив броню и другое оборудование стоимостью в десятки миллиардов долларов и обучив тысячи своих военнослужащих, они должны показать результаты, чтобы сохранить веру и поддержку коалиции, — подчеркивает CNN. — В следующем году в США начнутся президентские выборы со всеми отвлекающими факторами". Так что нет ничего удивительного в том, что Америка уже не намекает, а прямо требует от Киева начать наступление. Именно так нужно интерпретировать заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что украинское наступление начнется в ближайшие недели.

Получается как в старом анекдоте про десантников: "Готов? — Готов! — Пошел!.. Готов? — Не готов! — Все равно пошел!" Украина должна наступать! "Успех в боях на юго-восточных равнинах убедит мир в снижении военной мощи России, ослабит опасения, что война зашла в тупик, — раскрывает тайну такого странного подхода The New York Times, — и, скорее всего, побудит союзников Украины продолжать вооружать и финансировать Киев в войне".

О том, что такая поддержка гарантирует сверхдоходы западному оружейному лобби, да и не только ему, говорилось неоднократно. А потому не исключено, что статьи, рассказывающие о небывалой мощи украинской армии накануне наступления, преследуют двойную цель. С одной стороны — напугать Москву, с другой — доказать американским и европейским избирателям, что потраченные на Украину бюджетные деньги не канули в черную дыру, а потрачены с умом.

Подобный подход весьма часто встречается при проведении "активных мероприятий". Не случайно же оптимистические репортажи о полной готовности Украины к "наступу" (например, статья в NYT или материал в The Guardian) публикуют прежде всего издания, однозначно поддерживающие вмешательство Запада в украинский конфликт. Те издания, которые не разделяют такой подход и вообще сохранили критический подход к действительности, видят далеко не столь радужную картину. Скажем, The Business Insider утверждает, что украинские солдаты уже "перерабатывают старые неразорвавшиеся боеприпасы и используют 3D-принтеры для изготовления небольших боеприпасов, которые можно сбрасывать с беспилотных летательных аппаратов".

Идти на это вынуждает недостаток боекомплекта. The Business Insider напоминает о февральском откровении генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга: "Война в Украине потребляет огромное количество боеприпасов и истощает запасы союзников. Текущие темпы расходов Украины на боеприпасы во много раз превышают наши текущие темпы производства". И все равно требуют от Киева наступления!

Если оно не удастся, виноваты в этом, понятное дело, окажутся никак не западные военные советники, а проигравшие плохим русским плохие украинцы. Ведь надо же как-то оправдать и циничное использование "свободных" СМИ в операции по дезинформации противника, и неизвестно куда и на что потраченные бюджетные деньги…

Антон Трофимов