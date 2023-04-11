Проблема ПВО лишит Украину шансов на успешное контрнаступление

В Сети продолжается обсуждение утечек документов Пентагона. Из них следует, что ВС Украины столкнулись с проблемой дефицита снарядов для советских систем ПВО, среди которых С-300 и «Бук». По данным источников, к 20-м числам мая ВСУ потратят весь запас имеющихся снарядов. Можно ли считать эту информацию достоверной и как дефицит боеприпасов отразится на попытках ВСУ перейти в контрнаступление?

Украина испытывает острую нехватку боеприпасов для комплексов С-300, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на данные Пентагона, просочившиеся в социальные сети. В связи с этим Россия в скором времени может получить преимущество в украинском небе. По мнению автора публикации, подобное развитие событий ставит под сомнение возможность неоднократно анонсированного контрнаступления ВСУ.

Между тем представитель воздушных сил ВСУ (ВС ВСУ) Юрий Игнат заявил, что не может комментировать достоверность этой информации, поскольку такие данные на Украине засекречены. Как пишет RT, он при этом подтвердил, что ПВО Украины сталкивается с серьезной проблемой. По его словам, Киеву срочно нужно, чтобы западные партнеры ускорили предоставление военной помощи.

В свою очередь газета Washington Post сообщила, что ресурсы украинской системы ПВО среднего радиуса полностью исчерпают себя уже к 23 мая. Согласно утекшим документам, Украина будет способна противостоять двум-трем волнам ударов. В публикации говорится, что анализ ситуации был сделан в период с конца февраля по начало марта.

Как следует из опубликованных документов, почти 90% противовоздушной обороны Украины на средних и дальних расстояниях обеспечивают системы С-300 и "Бук". По оценке Штатов на февраль, снаряды для "Бука" должны были закончиться в конце марта, для С-300 – в начале мая. В среднем в месяц Украина расходовала 69 ракет для "Буков" и около двухсот – для С-300, пишет WSJ.

При этом анонсы скорого контрнаступления ВСУ все чаще звучат в публичном пространстве. Так, госсекретарь США Энтони Блинкен на минувшей неделе уверял, что украинские военные перейдут в атаку уже в ближайшие недели. В офисе Зеленского также неоднократно заявляли о планах пойти в наступление. Разговоры об этом активно велись еще с осени прошлого года, но в реальности главные события разворачивались на территории ДНР вокруг Артемовска, который постепенно переходит под контроль российских военных.

Ранее опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты предположили, что утечки данных Пентагона могут носить дезинформационный характер и, вероятно, призваны скрыть реальное положение дел в ВСУ. Кроме того, как допускали эксперты, украинская система ПВО может быть усилена истребительной авиацией, чья главная цель – противодействие вертолетам ВС России в случае активизации боевых действий в районах Приазовья.

Тем не менее в экспертном сообществе также отмечают: у противника действительно есть трудности с боеприпасами для комплексов С-300. В частности, глава оборонного комитета Совета Федерации Виктор Бондарев выразил уверенность, что из-за этих трудностей под сомнение ставится сама вероятность контрнаступления. Бондарев считает, что у ВСУ есть только один правильный выход – "скорейшее инициирование переговорного процесса".

"Мало того, что у Украины давно наблюдается нехватка боеприпасов для С-300, так еще и у самих снарядов в большинстве своем истек допустимый срок хранения. Из-за этого страдает точность и эффективность применения вооружения. В связи с этим украинские власти все чаще просят натовские комплексы ПВО", – рассказал военный эксперт Юрий Кнутов.

"Что касается непосредственно С-300, то раздобыть боеприпасы для них Украина может только на Кипре, в Греции и еще в нескольких странах, однако все они отказываются это делать. Поэтому ВСУ способны прикрыть лишь некоторые объекты. Для защиты войск требуется гораздо большее количество комплексов. Пока же противник для прикрытия войск использует ПЗРК", – рассуждает эксперт.

"Но против самолетов ПЗРК эффективны только при применении сразу нескольких комплексов против одной цели. Более того, для поражения самолет должен лететь достаточно низко. Наша авиация старается не рисковать и не входить в зону досягаемости систем, а работать с больших расстояний. Можно уверенно говорить, что российские войска имеют господство в воздухе и активно им пользуются, особенно в восточной части театра военных действий", – добавил он.

В свою очередь военный эксперт Сергей Хатылев, рассуждая о роли украинской системы ПВО в готовящемся контрнаступлении ВСУ, указал на плохую маневренность не прошедших модернизацию комплексов С-300. По его словам, для эффективной работы системы ПВО в целях прикрытия военных подразделений необходимо, чтобы комплекс быстро прибывал на позицию, выполнял задачу, сворачивался и уходил. Кроме того, Хатылев отметил, что

с комплексами С-300, которые Россия экспортировала в другие страны, зачастую применяются и разные типы ракет.

Поэтому найти в других странах боеприпасы, которые подойдут украинским системам, крайне сложно. О том, что нехватка ПВО может сказаться на контрнаступлении ВСУ, говорит и член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош.

"Если данные, которые мы видим из утечек, верны, и у ВСУ действительно не хватает боеприпасов для С-300 – это создаст определенные трудности в случае контрнаступления. Дело в том, что при атаке войсковая ПВО должна прикрывать движение войск. И если такой поддержки не будет, то у противника практически не остается возможностей для защиты танков и бронетехники от нашей авиации и вертолетов", – пояснил военный эксперт.

"Небольшую поддержку ВСУ могут оказать ПЗРК, но только в том случае, если наши самолеты будут летать на малых высотах. В противном случае ракеты просто не дотянутся до авиации. Вместе с тем я не исключаю, что офис Зеленского решится на подобную авантюру для того, чтобы продемонстрировать НАТО готовность идти до конца. Это необходимо, чтобы дальше получать вооружение и финансирование", – заключил Бартош.

Дарья Волкова