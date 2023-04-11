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Федеральный электронный справочник "Оружие России"

Исследования самолета SSJ-NEW в ЦАГИ: в интересах модернизации и импортонезависимости

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Исследования самолета SSJ-NEW в ЦАГИ
Исследования самолета SSJ-NEW в ЦАГИ.
Источник изображения: ЦАГИ

Достижение технологического суверенитета в авиастроении опирается на развитие флагманских проектов в сфере воздушного транспорта. Одним из примеров реализации курса на импортонезависимость является программа модернизации самолета SSJ-100, практическое воплощение которой — самолет SSJ-NEW.

В этом процессе задействован Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н.Е. Жуковского (входит в НИЦ «Институт имени Н.Е. Жуковского»). К настоящему времени ученые ЦАГИ выполнили цикл исследований, направленных на улучшение летно-технических и эксплуатационных характеристик воздушного судна. Работы проведены по техническому заданию филиала «Региональные самолеты» Корпорации «Иркут».

Программа исследований предусматривала решение целого спектра задач, в том числе — в направлении прочности. Ученые института провели комплекс расчетно-экспериментальных работ по обеспечению ресурса хвостовой части и стабилизатора, а также зоны крепления двигателя к крылу. Для анализа динамического нагружения конструкции самолета на взлетно-посадочных режимах в ЦАГИ выполнены испытания в аэродинамической трубе c использованием динамически-подобной модели в конфигурации, близкой к «натуре» при посадке. Также в институте разработаны рекомендации по проектированию самолета под заданный ресурс с учетом опыта испытаний и эксплуатации самолета SSJ-100.

В центре авиационной науки был решен и ряд вопросов, связанных с комплексной системой управления (КСУ) SSJ-NEW. Это исследования по снижению нагрузок на воздушных режимах, а также изучение поведения самолета на критических режимах и сопровождение работ по проектированию КСУ. В частности, ученые выполнили оценку повреждаемости крыла самолета с прототипом алгоритмов КСУ, включающим алгоритмы улучшения устойчивости и управляемости и алгоритмы снижения нагрузок при воздействии атмосферной турбулентности в типовом полете.

Среди других задач, выполненных в ЦАГИ по программе SSJ-NEW, — определение аэроакустических нагрузок и способов ограничения вибраций для элементов механизации, и участков фюзеляжа, а также исследования системы воздушных сигналов.

«Для ЦАГИ быть научным партнером программы SSJ-NEW — ответственная и большая работа, в реализации которой задействованы наши специалисты практически по всем направлениям: аэродинамика, прочность, динамика полета и т.д. Сотрудничество с ПАО «Корпорация „Иркут“ и, в частности, филиалом „Региональные самолеты“ — пример эффективного союза науки и промышленности. Такое взаимодействие является двигателем развития авиации — одной из стратегически важных отраслей», — отметил генеральный директор ФАУ «ЦАГИ», член-корреспондент РАН Кирилл Сыпало.

Самолет SSJ-NEW создается по программе импортозамещения систем и компонентов и станет еще одной моделью в семействе эксплуатирующихся в настоящее время самолетов типа «Суперджет».

Пресс-служба ЦАГИ

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  • В новости упоминаются
Продукция
СуперДжет-100
Компании
ЦАГИ
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