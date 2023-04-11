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ТАСС

В Греции намерены продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется

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Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис.
Источник изображения: © Фото : пресс-служба премьер-министра Греции

По словам премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса, страна предлагала Украине гуманитарную и оборонную помощь с начала военных действий

АФИНЫ, 10 апреля. /ТАСС/. Греция будет продолжать поддерживать Украину столько, столько потребуется. Об этом заявил в понедельник премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Премьер-министр подтвердил твердую позицию Греции в поддержку Украины и ее право на защиту своего суверенитета и территориальной целостности, а также солидарность с украинским народом, - сообщила пресс-служба главы правительства. - Он подчеркнул, что Греция будет продолжать поддерживать Украину столько, сколько это необходимо". По словам Мицотакиса, с начала военных действий на Украине Греция предлагала этой стране гуманитарную и оборонную помощь, а также применяет европейские санкции против России.

Мицотакис и Зеленский обменялись поздравлениями с Пасхой, отметили в пресс-службе. 

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Страны
Греция
Россия
Украина
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