В Греции намерены продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется

По словам премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса, страна предлагала Украине гуманитарную и оборонную помощь с начала военных действий

АФИНЫ, 10 апреля. /ТАСС/. Греция будет продолжать поддерживать Украину столько, столько потребуется. Об этом заявил в понедельник премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Премьер-министр подтвердил твердую позицию Греции в поддержку Украины и ее право на защиту своего суверенитета и территориальной целостности, а также солидарность с украинским народом, - сообщила пресс-служба главы правительства. - Он подчеркнул, что Греция будет продолжать поддерживать Украину столько, сколько это необходимо". По словам Мицотакиса, с начала военных действий на Украине Греция предлагала этой стране гуманитарную и оборонную помощь, а также применяет европейские санкции против России.

Мицотакис и Зеленский обменялись поздравлениями с Пасхой, отметили в пресс-службе.