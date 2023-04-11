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Военное обозрение

Американский канал: Бомбы с системой JDAM на Украине в последнее время часто не срабатывают из-за воздействия российской РЭБ

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Источник изображения: topwar.ru

Западная пресса продолжает публиковать фрагменты так называемой «масштабной утечки Пентагона» по вопросу украинского конфликта. Подлинность этой утечки вызывает немало вопросов, однако в военном ведомстве США заявляют, что проводят расследование, утверждая, что «это самая масштабная утечка секретных данных за последние годы».

К этим заявлениям можно относиться как реалистичным, можно – как к попытке вбросить дезинформацию, но факт остаётся фактом: тема расходится по сети.

Одним из американских СМИ, публикующим «выдержки из секретных документов», является NBC News. В материале этого американского медиа утверждается, что в оказавшихся в режиме общего доступа «документах Пентагона» есть анализ вопросов применения так называемых «умных» бомб JDAM на Украине.

Из репортажа американского канала:

В одном из документов, выпущенных Пентагоном под грифом «секретно», говорится, что поставленные Украине бомбы с системой JDAM в последнее время часто не срабатывают. Предполагается, что это может быть связано с тем, что должным образом не взведены их взрыватели, а также с тем, что вследствие применения россиянами средств РЭБ возникают проблемы с GPS-сигналом.

Напомним, что комплект оборудования JDAM способен превратить, по сути, любую свободно падающую авиабомбу в «умное» оружие. В комплект входит GPS-приёмник особой точности. В зависимости от модификации такие бомбы могут поражать цели на расстоянии до 75 км (в горизонтальной проекции) от точки сброса.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Продукция
JDAM
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