"Что он там делал?" Британский-самолет разведчик у Крыма смутил американцев

WP: российский Су-27 едва не сбил британский самолет-разведчик у Крыма в 2022 году

Согласно данным Пентагона, осенью 2022 года российский Су-27 едва не сбил британский самолет-разведчик над Черным морем, пишет WP. Что британские военные самолеты делают так далеко от дома? Этим вопросом задаются читатели издания.

Инцидент произошел за несколько месяцев до столкновения российского истребителя с американским беспилотником MQ-9 над Черным морем.

В прошлом году российский истребитель чуть не сбил британский самолет-разведчик, как следует из просочившегося в сеть документа военного ведомства США. Этот инцидент был более значительным, чем сообщалось ранее, и мог напрямую вовлечь Соединенные Штаты и страны НАТО в конфликт на Украине.

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Столкновение чуть не произошло 29 сентября у побережья Крыма — мощно укрепленного полуострова, который Москва аннексировала в 2014 году и на котором базируется российский Черноморский флот.

В документе, одном из десятков "слитых" секретных бумаг Пентагона, уже послуживших поводом к расследованию Министерства юстиции, говорится о "чуть было не состоявшемся инциденте с британским RJ" — имеется в виду модель самолета-разведчика RC-135 под названием Rivet Joint ("Заклепка"). Самолет используется для перехвата радиопереговоров и других электронных сообщений.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес сообщил об инциденте в Палате общин в октябре. По его словам, два российских истребителя Су-27 перехватили RC-135 в международном воздушном пространстве над Черным морем, совершив "опрометчивый" маневр, в ходе которого один из них приблизился к британскому самолету на 15 футов (менее пяти метров – прим. ИноСМИ).

По словам Уоллеса, один из российских самолетов выпустил ракету на расстоянии. Запуск ракеты британский министр объяснил "технической неисправностью" и отметил, что речи о попытке сбить самолет не шло. Уоллес подчеркнул, что обсудил произошедшее с высокопоставленными представителями российского министерства обороны.

Инцидент подчеркивает, сколь трудной эквилибристикой приходится заниматься западным военным в попытке помочь украинским коллегам и собрать необходимые разведданные, избегая при этом непосредственного конфликта с Москвой. Российские официальные лица выставляют страны НАТО агрессорами, тогда как США и их союзники подчеркивают, что поддерживают Украину, но не воюют с Россией.

По уставу НАТО, если один из ее членов станет жертвой вооруженного нападения, остальные члены сочтут это нападением на весь альянс и отреагируют солидарно.

Представители Министерства обороны США отказались комментировать содержание просочившегося документа, а также другую информацию, курсирующую в приложениях вроде Discord, Telegram и Twitter. Представитель посольства Великобритании в Вашингтоне также отказался от комментариев, а посольство России на запрос о комментариях не ответило.

Документ был напечатан с заголовками для Объединенного штаба Пентагона и подробно перечисляет наблюдательные полеты над Черным морем со дня инцидента до 26 февраля.

Документ имеет пометку SECRET/NOFORN — это говорит о том, что его нельзя передавать негражданам США. В нем подробно описывается ряд других ответов России на разведывательные полеты американских, британских и французских самолетов с октября по конец февраля — в том числе эпизод, когда еще один британский Rivet Joint в сопровождении двух истребителей "Тайфун" был перехвачен на расстоянии 30 метров.

В другом эпизоде от 22 февраля был перехвачен американский разведывательный беспилотник MQ-9, при этом российский самолет также приблизился на расстояние 30 метров. Примерно через две недели, 14 марта, два российских истребителя Су-27 перехватили американский MQ-9, облив его топливом и допустив столкновение. По словам официальных лиц США, после столкновения операторы, управлявшие летательным аппаратам дистанционно, приняли решение затопить его в Черном море в 90 километрах от побережья Крыма.

Документ также содержит карту, на которой над участками Черного моря, где могут летать самолеты-разведчики, прочерчена граница. В соответствии с международным правом, она начинается примерно в 12 милях от побережья Крыма. На карте значится и вторая линия примерно в 50 милях от берега с пометкой SECDEF Directed Standoff — это говорит о том, что министр обороны Ллойд Остин мог приказать пилотам США держаться подальше от полуострова.

Остин заявил в марте, что США будут продолжать летать "там, где позволяет международное право", отвергнув притязания Москвы на самопровозглашенную зону отчуждения над обширной акваторией Черного моря.

Согласно документу, французские и британские самолеты совершали пилотируемые разведывательные полеты над Черным морем с 29 сентября по 26 февраля, тогда как американцы использовали беспилотники — в том числе RQ-4 Global Hawk ("Мировой ястреб"), RQ-170 Sentinel ("Страж") и MQ-9 Reaper ("Жнец). В документе говорится, что каждый месяц совершалось по несколько таких вылетов. Военные чиновники США подчеркнули, что планы этих полетов обычно публикуются.

Глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли в марте заявил, что сбитый Россией MQ-9 вписывается в последовательность действий Москвы по отношению к США, Великобритании и другим странам.

"Мы должны точно выяснить, что нам предстоит дальше", — сказал он на пресс-конференции в Пентагоне. Поведение российских пилотов он назвал "крайне непрофессиональным и небезопасным".

Представитель Пентагона бригадный генерал Патрик Райдер подчеркнул в прошлом месяце, что Черное море и небо над ним должны оставаться открытыми для всех стран.

"Черное море, — сказал Райдер, — важнейшая международная артерия, поддерживающая целый ряд наших союзников по НАТО, в том числе Румынию, Болгарию и Турцию. Оно не принадлежит ни одной отдельно взятой стране".

Автор статьи: Дэн Ламот (Dan Lamothe)

Комментарии читателей

The Great A-tuin

А знаете, почему Россия не использует свое хваленое ядерное оружие? Потому что у нас оно тоже есть, и обе стороны знают, чтóбудет после первого же выстрела. Победителей точно не будет.

К тому же российская ядерная бомба — наверняка такое же барахло, как и их остальные вооруженные силы. Это тоже надо учитывать.

Indian Guy

А какой смысл так дразнить Россию и Китай? У обоих огромные ядерные арсеналы. Сейчас идут разговоры об отправке американских войск на Тайвань — с точки зрения логистики это будет полный кошмар. Плюс на Тайване половина населения выступает за воссоединение с Китаем, а другая половина хочет вести с ним дела. Мы катится к новой мировой войне. Она совершенно ни к чему — да к тому же еще и ядерная.

Senex flevit

А красному Китаю надо объяснить подоходчивее, что, если они попытаются захватить Тайвань, мы превратим Шанхай и Пекин в дымящиеся груды радиоактивных обломков.

Fernando8

У вас, ребята, все наоборот: это США подзуживали НАТО и заварили эту кашу. Когда уже вы перестанете верить пропаганде и посмотрите правде в глаза? Да, никакой я не русский и особой любви к ним не питаю — особенно к этому чудовищу Путину. Мое сердце обливается кровью за украинский народ, который страдает от этой опосредованной войны, покуда военно-промышленный комплекс США гребет прибыль за счет американских налогоплательщиков. Я каждый день молюсь о мире и надеюсь, что ситуация разрешится поскорее, пока украинцы не пострадали еще больше.

Pronen

А я хочу знать, что администрация Байдена делает, чтобы снизить угрозу ядерной войны с Россией? Каковы планы деэскалации?

И что британские военные самолеты делают над Черным морем? Это же в тысяче миль от самой Британии.

ZEdge of Tomorrow

Главная задача — выяснить, кто "слил" эти секретные документы. По-видимому, кто-то из конторы Милли. Интересно, что ими двигало? Может, русский крот или трампист, который ставит палки в колеса любым попыткам помочь Украине. Что, черт возьми, происходит в Пентагоне?

Thomas J Pain

Есть и положительные моменты: ядерная зима остудит глобальное потепление.