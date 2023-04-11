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Военное обозрение

Глава ДНР записал подробный репортаж из Артемовска

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Источник изображения: topwar.ru

Врио главы ДНР Денис Пушилин побывал в разных районах Артемовске и увидел, в каком состоянии здания в центре этого населенного пункта, бои за который продолжаются уже более полугода. Глава ДНР отметил, что на руинах здания городской администрации, взорванного при отступлении боевиками киевского режима, установлены флаги России и российской ЧВК "Вагнер".

Пушилин подчеркнул, что для него было очень важно лично побывать в Артемовске. Глава региона объехал город и увидел разрушительные последствия боев.

Врио главы ДНР также добавил, что после полного освобождения Артемовска предстоят масштабные работы по восстановлению города, однако с учетом уже существующего опыта Мариуполя, Пушилин не сомневается в успехе.

Также, по словам Пушилина, продолжается эвакуация из Артемовска оставшихся там мирных жителей. Эвакуированных размещают в населенных пунктах на территории ДНР.

Глава региона обсудил с депутатом Госдумы РФ Зурабом Макиевым, поддерживающим связь со своими избирателями в ДНР, целесообразность организации пунктов оказания гуманитарной помощи гражданам от партии "Единая Россия".


Представители американской разведки оценивают ситуацию в Артемовске как "катастрофическую" для украинской армии. Американская пресса отмечает, что в ходе бессмысленных для Киева боев были уничтожены элитные подразделения украинской армии, таким образом, Артемовск является крупнейшей стратегической ошибкой командования ВСУ.

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Страны
Россия
США
Украина
Проекты
ЧВК
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