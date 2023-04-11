НАТО проигнорировала ультиматум Украины

Европейська правда: НАТО отказала Украине в "быстром вступлении" в альянс

Украина решила воспользоваться примером Финляндии и подала "заявку на членство" в НАТО, пишет "Европейська правда". Также Киев выдвинул требования по упрощению процедуры вступления, но в альянсе их проигнорировали.

После того, как Венгрия в течение пяти с половиной лет блокировала переговоры Украины с НАТО, Киев наконец, возобновил полноценный диалог с альянсом на политическом уровне. Это – главный официальный результат министерского заседания КУН (rомиссии Украина – НАТО), собравшего в Брюсселе руководителей МИД всех государств – членов альянса и их украинского коллегу Дмитрия Кулебу.

Эта встреча открыла дорогу для приглашения Украины на саммит НАТО в Вильнюсе. Там должно состояться заседание КУН на самом высоком, президентском уровне, но здесь есть одно "но": для приезда Зеленского на саммит должно быть выполнено одно условие. И на этот раз речь идет об условии, выдвинутом не альянсом, а Украиной. В Брюсселе украинский министр довольно четко намекнул, что об участии президента речь может идти только в случае, если НАТО окажется готовым на реальные шаги к будущему членству Украины.

С этим связана еще одна новость со встречи. Кулеба по итогам переговоров со Столтенбергом объявил, что предоставление Украине Плана действий по членству (ПДЧ) снято с рассмотрения. Формально в НАТО этого не подтвердили и, несмотря на впечатление, складывающееся из заявлений, сейчас отказ от ПДЧ является лишь требованием Украины, а не официальной позицией альянса. Впрочем, по ряду признаков союзники действительно дозревают до отказа от своего официального, многолетнего подхода в отношении Украины. Особенно после того, как в НАТО сломали традиции, действовавшие десятилетиями.

Членство к празднику

Четвертого апреля – в символический день, в канун семьдесят четвертой годовщины создания альянса – в его штаб-квартире в Брюсселе произошло историческое событие: в НАТО приняли тридцать первого члена, Финляндию.

Государство, имеющее самую протяженную границу с РФ среди всех действующих членов НАТО. Государство, которое страдало от советской агрессии и смогло отбить ее, хотя и потеряло часть территорий, государство, десятилетиями декларировавшее "нейтралитет", в прошлом году полностью изменило свою политику по этому вопросу и, в конце концов, присоединилось к оборонному блоку. Но важным было не только это.

Финляндию приняли в НАТО по беспрецедентной процедуре, ломающей устоявшиеся традиции и правила блока. Правила были отвергнуты с самого начала процесса, и новые "нарушения" продолжались вплоть до момента вступления. Все это было сделано для того, чтобы не дать России среагировать на решение и вмешаться в процесс. В конце концов, все эти "отклонения" сыграли на руку Украине. Да обо всем по очереди.

Вопреки правилам и ожиданиям Кремля

Как известно, до последнего момента вступление Финляндии в НАТО (вместе со Швецией) было заблокировано силами Турции. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, который сейчас готовится к президентским выборам и имеет проблемы с рейтингом, использовал расширение НАТО и свое право вето как повод повлиять на новых потенциальных членов по вопросам, не касающимся сферы компетенции альянса. К сожалению, время от времени подобные блокировки в НАТО преобладают. В частности, это очень четкая аналогия с тем, что делает Венгрия в отношении Украины.

В конце концов, в ночь с тридцатого на тридцать первое марта парламент Турции ратифицировал финский протокол. А дальше произошло то, чего в НАТО еще никогда не происходило. По стандартной процедуре, турецкие власти должны были лично привезти ратификационный протокол в Госдеп США, где хранятся все договорные документы альянса. Далее Вашингтон должен был официально сообщить об этом Хельсинки и пригласить с политическим визитом представителя Финляндии, который должен был привезти свои документы о вступлении, и уже после этого должна была состояться официальная церемония установления финского флага возле штаб-квартиры альянса.

Этот процесс должен был занять несколько недель, но его сократили до нескольких часов: все бюрократические процедуры прошли в Брюсселе во время министерского заседания НАТО. Как избежали обязательных поездок в Вашингтон? Для этого роль Госдепа, к которому должны были прибыть турки и финны (а также, возможно, венгры, которые тоже затягивали процедуры до последнего), исполнил госсекретарь Энтони Блинкен, который по очереди встретился с коллегами-министрами и принял от них ратификационные документы. А как только бумажные формальности были выполнены – во дворе штаб-квартиры НАТО подняли финский флаг. Финляндия окончательно стала государством – членом альянса. Получилось не совсем традиционно, но быстро.

В целом в дипломатии и международных отношениях процедуры и традиции имеют незаурядный вес. Но ими пренебрегли для того, чтобы свести к минимуму период между завершением ратификации и официальным вступлением в альянс, когда статья 5 договора НАТО о коллективной защите еще не действует и Финляндия потенциально может стать объектом агрессии – военной или гибридной. Готовность НАТО к отступлению от традиций сейчас действительно беспрецедентна.

Этим воспользовалась и Украина для того, чтобы, наконец, обойти вето Венгрии и провести комиссию Украина – НАТО с украинским министром. И в дальнейшем Киев точно будет давить на то, что наша процедура вступления должна быть принципиально иной, чем было до сих пор. Основания для этого уже есть.

Как разрушали ПДЧ

Первые "нарушения правил НАТО" во время нынешнего расширения на самом деле произошли почти год назад – и тоже пошли на пользу Украине. В прошлом году Финляндию, а вместе с ней и Швецию пригласили к членству без прохождения этапа ПДЧ, то есть плана действий по членству, который был введен более двадцати лет назад и с тех пор был обязательным для всех новых членов альянса.

Но дело в том, что этап ПДЧ, даже если относиться к нему формализовано, все равно отнимал бы время. А союзники стремились свести к минимуму периоды ожиданий и завершить расширение НАТО, пока России не до того.

Чтобы обосновать изменения в процедуре вступления, союзники придумали новый документ – "заявку на вступление". До сих пор государства-кандидаты не подавали никаких заявок. Процесс был обратным: Брюссель после консультаций передавал партнеру "приглашение к вступлению". (Это, к слову, одно из принципиальных отличий расширения НАТО и ЕС – в последнем случае подача заявки является обязательным этапом к членству.)

Словом, по просьбе союзников Швеция и Финляндия оформили "ненужную заявку", в мае прошлого года передали ее в штаб-квартиру НАТО, и процедура закрутилась. Дело в том, что Украина уже давно просила НАТО принять решение об отказе от ПДЧ, а также продумать и согласовать спецпроцедуру для нашего государства. Этот вопрос украинские чиновники поднимали еще до двадцать четвертого февраля и дополнительно напоминали об этом после, но получали в ответ либо "нет", либо молчание. Но потом оказалось, что для шведов и финнов это вполне реально!

"А почему не мы?" – спросила Украина. Сигналы в Брюссель из Киева были однозначными. Украина сначала дипломатично предупредила, что замену ПДЧ надо будет искать, без вариантов. "Если бы Украине предложили ПДЧ до двадцать четвертого февраля, мы были бы максимально счастливы. Сегодня такое предложение будет равнозначно решению Бухарестского саммита 2008 года (которое на Украине считают „изменой”)", – заявляла в интервью "Европейской правде" профильный вице-премьер Ольга Стефанишина.

Положительных сигналов в ответ не поступало. "Раз так, то мы сами выбираем путь", посчитали в Киеве и поставили альянс перед фактом: мы будем следовать финским путем. И подали свою "заявку на вступление", не согласовывая этот шаг с самим альянсом.

Так теперь нам дали разрешение на быстрое вступление?

Короткий ответ – нет. Из заявлений министра Дмитрия Кулебы, прозвучавших в Брюсселе, у многих могло сложиться иное впечатление, но оно ложное. Напомним, на этой неделе на министерском заседании НАТО Кулеба рассказал, что только что провел встречу с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом, после чего, отвечая на вопросы журналистов, заявил: "Вопрос (предоставления Украине) ПДЧ снят с повестки дня, потому что мы подали заявку".

Однако на самом деле речь идет о позиции Украины, а не альянса. Это, конечно, хорошо и очень важно, что украинский министр продолжает подчеркивать, что Украина должна вступить в НАТО без дополнительных процедур – но согласия на это мы пока не получили. Впрочем, ответа "нет" мы также не получили.

Надо признать: несмотря на то, что формально альянс пока не готов обещать что-то Украине, изменения происходят. И на самом деле они сногсшибательные. И самое главное, Вашингтон движется в правильном направлении. Так, в прошлом году США признали, что Украина может вступить в НАТО без ПДЧ. Это не было обещанием и не было письменным, юридическим заявлением, но и это уже немало. Также важно то, что саммит состоится в Вильнюсе, и Литва как государство-хозяин будет иметь на нем особую роль. Парламент Литвы уже занял очень четкую позицию по этому поводу. И, наконец, альянс научился по крайней мере в процедурных вопросах обходить венгерское вето.

Приглашение Кулебы в Брюссель несмотря на венгерское несогласие открыло дверь для того, чтобы пригласить в Вильнюс Владимира Зеленского. Все это сейчас вызывает у венгерских властей показательное возмущение для своей аудитории, но не более того. "Мы считаем, что это приглашение Украины было серьезным нарушением общего подхода и правил НАТО относительно единодушия в принятии решений. Но мы приняли это решение к сведению, и я сам участвовал в заседании комиссии Украина – НАТО", – заявил по этому поводу глава венгерского МИД Петер Сийярто на спецконференции по этому поводу в Брюсселе.

Впрочем, поездка президента на саммит как таковая не имеет веса для Украины. Для нас важно, чтобы саммит в Вильнюсе стал шагом для членства. Именно это Дмитрий Кулеба объяснил коллегам. "Это должны быть решения, которые приближают членство Украины в НАТО. Мы не ищем решения, которые лишь констатируют состояние отношений. Повторение в очередной раз, что двери НАТО остаются открытыми – этого будет недостаточно", – добавил он.

Один из вариантов – это констатация того, что Украина имеет право на вступление в альянс без ПДЧ. Чтобы подготовить почву для этого, дипломатический советник президента Игорь Жовква сейчас собирает письменные заявления лидеров других государств, приезжающих в Киев, о поддержке нашего будущего членства в альянсе, и этот процесс движется неплохо.

Но в конце концов, потребуется поддержка всех. И США. И Венгрии. Этот вызов пока не преодолен. Так что в итоге наша дорога к вступлению действительно может оказаться короткой, но не обещает быть легкой.

Автор: Сергей Сидоренко