ЕС не выполнит данное Украине обещание

NYT: Евросоюз не сможет нарастить объемы военного производства для нужд Украины

Евросоюз не сможет расширить военное производство в краткосрочной перспективе и удовлетворить запросы Украины, пишет NYT. ЕС хочет и помочь Киеву, и восполнить собственные запасы, но уговорить страны блока восстановить ВПК будет непросто.

По мнению экспертов, скорее всего, выполнить свое обещание ЕС не сумеет, учитывая состояние европейского военно-промышленного сектора. И пример одного крупного производителя боеприпасов помогает понять, почему так происходит.

Гигантские роботизированные руки и высокотехнологичные нагреватели на одном из крупнейших в Европе заводов по выпуску боеприпасов работают круглосуточно с самого начала российской специальной военной операции на Украине, чтобы увеличить объемы производства 155-миллиметровых артиллерийских снарядов, в которых отчаянно нуждается Киев. Если все пойдет по плану, что компания Nammo, которой принадлежит это предприятие, будет выпускать до 200 тысяч снарядов в год – это в 20 раз больше, чем до начала боевых действий на Украине.

Однако произойдет это нескоро, а названного количества снарядов будет недостаточно, поскольку, как сообщают представители украинских вооруженных сил, им необходимо в среднем по 250 тысяч 155-миллиметровых снарядов в месяц, чтобы отражать наступление России. На самом деле всех тех снарядов, которые сейчас выпускаются на 11 заводах в Европе, не хватит, чтобы удовлетворить потребности украинских вооруженных сил.

Эта проблема характерна для всех стран НАТО: после окончания холодной войны прошло уже более трех десятилетий и многие из них сократили свои военные расходы до минимума, чтобы иметь возможность щедро тратить средства на социальные нужды. И теперь, пока Соединенные Штаты изо всех сил стараются удовлетворить потребности в системах вооружения и материально-техническом обеспечении, чиновники и аналитики все чаще задаются вопросом, а сумеет ли Европа нарастить объемы производства в своем военно-промышленном секторе настолько, чтобы оказать Украине необходимую ей помощь.

Похоже, что ответ на этот вопрос – "нет", по крайней мере в краткосрочной перспективе. Союзники НАТО надеются удовлетворять потребности Украины за счет тех запасов, которые сейчас хранятся у них на складах, а также за рубежом. Кроме того, они в спешном порядке стараются максимально нарастить производство на тот случай, если конфликт затянется на несколько лет.

"Сейчас это противостояние промышленных мощностей. Нам необходимо помочь украинцам и одновременно с этим восполнить собственные запасы, – сказал исполнительный директор Nammo Мортен Брандтцег (Morten Brandtzaeg) в интервью из Вашингтона, где он встречался с официальными лицами конгресса и Пентагона. – Думаю, что мы должны были понять это раньше и начать действовать раньше, но все случилось так, как случилось".

По мнению Брандтцега, "Европе придется пройти более долгий путь", чтобы убедить отдельные страны восстановить военную промышленность, по сравнению с Соединенными Штатами, которые он назвал "менее протекционистскими" и обладающими "более дальновидным взглядом на рынок".

В марте Евросоюз согласился потратить до 2,14 миллиарда долларов на то, чтобы отправить Украине миллион 155-миллиметровых снарядов в течение 12 месяцев. Соединенные Штаты, в распоряжении которых есть более обширные запасы и оптимизированные схемы финансирования, уже достигли этой отметки. Между тем Европе придется приложить немало усилий, чтобы выполнить свое обещание.

"Возможно, мы не сумеем этого сделать", – сказал Габриелюс Ландсбергис (Gabrielius Landsbergis), министр иностранных дел Литвы, которая является одной из самых решительных сторонников помощи Украине.

Многое будет зависеть от компании Nammo – одного из крупнейших производителей снарядов на континенте.

Компания Nammo, штаб-квартирой которой расположена примерно в часе езды на север от Осло, принадлежит норвежскому правительству и одной оборонной фирме, чьим контрольным пакетом акций владеет Финляндия. Компания производит и хранит боеприпасы в девяти европейских странах и на территории Соединенных Штатов, у нее есть планы по расширению на обоих континентах. Однако прежде реализации планов компании часто мешало нежелание многих европейских стран идти на существенное увеличение военных расходов.

"Сейчас от стран требуется срочно принять решения, чтобы они могли подготовиться к финансированию огромных промышленных мощностей", – сказал Брандтцег. Он подчеркнул, что это "невозможно" без долгосрочных контрактов.

Речь в первую очередь идет о 155-миллиметровых артиллерийских снарядах – именно их среди прочего европейские страны в первую очередь исключили из оборонных бюджетов после окончания холодной войны. К примеру, Норвегия не заказывала такие снаряды у Nammo с начала 90-х годов.

Подборка секретных документов Пентагона, которые недавно появились в соцсетях, свидетельствует о том, что южнокорейские чиновники, столкнувшиеся с давлением со стороны Вашингтона, предложили продать Польше 330 тысяч артиллерийских снарядов. Но даже если эта сделка состоится, Украина получит лишь крошечную часть того, в чем она сейчас нуждается.

Между тем, по словам отраслевых чиновников, Норвегия заказала 35 тысяч 155-миллиметровых снарядов на общую сумму в 408 миллионов долларов.

Руководители Nammo, которые из соображений безопасности не стали раскрывать информацию о текущих объемах производства 155-миллиметровых снарядов, рассказали, что до начала украинского конфликта объемы выпуска измерялись "несколькими десятками тысяч" единиц. По словам Брандтцега, компании потребуется не менее трех лет только для того, чтобы выполнить заказ Норвегии, переговоры по которому все еще ведутся и за который правительству еще только предстоит заплатить.

Nammo в течение многих лет стабильно продавала небольшие партии снарядов вооруженным силам стран Северной Европы и Соединенных Штатов. Но, как и многим другим оборонным предприятиям, ей катастрофически не хватало ресурсов, чтобы удовлетворить спрос на снаряды, резко возросший после начала украинского конфликта.

Весь минувший год компания закупала металлы, взрывчатые смеси и другие материалы, необходимые для производства снарядов. Но чтобы увеличить объемы их выпуска, требуется больше роботов и других производственных машин. Первая партия этого оборудования будет доставлена на завод Raufoss в июне – к этому моменту площади производства расширят для его размещения.

Пока этого не произойдет, темпы производства будут оставаться на "обычном уровне", рассказал Джон Арне Борресен (John Arne Borresen), который работает в Nammo уже 30 лет и который руководит работой сборочной линии 155-миллиметровых артиллерийских снарядов на заводе Raufoss.

Компания строит новый, более крупный завод для выпуска 155-миллиметровых снарядов, но процесс строительства будет завершен не раньше конца 2024 года. По словам Борресена, тогда компании потребуется гораздо больше рабочих, которые должны будут управлять машинами, а также людей с инженерным образованием и другими навыками, чтобы контролировать сборку высокотехнологичного оружия.

Nammo сталкивается и с другой необычной проблемой, которая может стать препятствием для расширения ее производства: компании придется конкурировать с новым дата-центром TikTok на юге Норвегии за электроэнергию, которая необходима ей для наращивания производства боеприпасов.

Прошлым летом правительство Норвегии одобрило заявку TikTok на получение доступа к электроснабжению для нового центра обработки данных, который, как ожидается, позволит создать тысячи рабочих мест и который считается одним из самых экологически чистых в своей отрасли. Это вызывает сильное негодование у Брандтцега. По его словам, распределяя энергетические риски, правительство "поставило видео с кошками выше столь необходимых оборонных проектов".

Свейн Атле Хагасет (Svein Atle Hagaseth), исполнительный директор Green Mountain Data Centers, который сдает объект в аренду TikTok, отрицает, что новый дата-центр представляет угрозу для Nammo. Он подчеркнул, что в настоящее время в этом районе наблюдается избыток энергии.

По словам руководителей отрасли, в свете нехватки боеприпасов европейские оборонные производители объединяют усилия в надежде ускорить поставки.

Доминик Гийе (Dominique Guillet), исполнительный вице-президент французской фирмы Nexter, рассказал, что его компания увеличила продолжительность рабочего дня с одной до трех смен, чтобы попытаться соответствовать потребностям военного времени.

Nexter тоже производит 155-миллиметровые противотанковые и зенитные боеприпасы, но ей нужны запчасти и расходные материалы, если она хочет удвоить свое производство. На прошлой неделе Гийе обратился к руководству Nammo, чтобы заручиться поддержкой конкурента.

По словам Гийе, когда Россия начала специальную военную операцию, "все думали, что она продлится недолго". Но с тех пор прошло уже больше года, и внутри "экосистемы" европейской индустрии производства снарядов "все усложняется".

"Все знают, что порой мы выступаем как конкуренты, но в некоторых аспектах мы также являемся партнерами", – сказал он.

На прошлой неделе Борресен, работающий на заводе компании Nammo, казалось, смотрел на блестящие серебристые гильзы, которые нужно было заполнить взрывчаткой, с некоторым нетерпением.

"Сейчас идут вооруженные действия, и способность производить такие вещи нужна нам для мира", – сказал он.

Автор статьи: Лара Джейкс (Lara Jakes)