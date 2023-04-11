Захарова: Британия поставками снарядов с ураном хочет сделать Украину "выжженной землей"

Официальный представитель МИД РФ прокомментировала заявление британского Министерства обороны о том, что воздействие таких боеприпасов на здоровье военнослужащих и окружающую среду будет "вероятно, низким"

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Великобритания хочет превратить территорию Украины в "выжженную землю", поставив Киеву боеприпасы с обедненным ураном, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат обратила внимание на заявления британского Министерства обороны, где накануне заявили, что воздействие боеприпасов с обедненным ураном (БСОУ) на здоровье военнослужащих и окружающую среду, будет "вероятно, низким".

"Британия, поставляя БСОУ на Украину, хочет превратить ее территорию в выжженную и безлюдную землю. Там не будут говорить по-русски, не будут говорить по-украински, там вообще будет тишина. Как в Припяти и Чернобыле", - написала она в своем Telegram-канале в понедельник.

Захарова напомнила, что боеприпасы с обедненным ураном массово производит и применяет в своих операциях НАТО. "В значительной степени операции с БСОУ в натовском контингенте проводили итальянские военнослужащие. <...> В зону ответственности итальянских солдат в Югославии входили территории, по которым было выпущено более половины всех БСОУ", - добавила она.

"Сербов назначили на роль прямых жертв, а итальянцев - второстепенных, изучая то, как обедненный уран воздействует на применяющий его персонал", - заявила Захарова. Она отметила растущее количество исков итальянцев Министерству обороны страны. "Основная причина та же - онкология. Рак, полученный в ходе обращения с боеприпасами с обедненным ураном", - отметила она.

В марте был опубликован письменный ответ замминистра обороны Великобритании баронессы Аннабель Голди на вопрос одного из членов Палаты лордов британского парламента, в котором говорится, что власти королевства поставят на Украину снаряды, содержащие обедненный уран и обладающие повышенной эффективностью при уничтожении бронетехники. Минобороны Великобритании при этом назвало обедненный уран стандартным компонентом бронебойных боеприпасов, который используется на протяжении десятилетий.

Комментируя решение британских властей, президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия будет вынуждена соответствующим образом реагировать на то, что "коллективный Запад начинает применять уже оружие с ядерным компонентом". Посольство РФ в Великобритании предостерегло Лондон от передачи Киеву боеприпасов с обедненным ураном. Как подчеркивается в комментарии диппредставительства, этот шаг чреват эскалацией конфликта, а использование таких боеприпасов на Украине отразится на здоровье местного населения.