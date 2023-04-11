Военный политолог: идет сближение РФ и Белоруссии в сфере безопасности

Командный пункт на Осиповичском полигоне в Могилевской области, где проходят совместные стратегические учения вооруженных сил России и Белоруссии.

Заявление белорусского лидера Александра Лукашенко, попросившего у России гарантии защиты Белоруссии как своей территории, прокомментировал в эфире радио Sputnik военный политолог Александр Перенджиев.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с министром обороны России Сергеем Шойгу заявил, что Минску нужны гарантии безопасности на случай внешней агрессии. Лукашенко пояснил, что поднимал эту тему на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Это звучало на переговорах так, что в случае агрессии против Беларуси Российская Федерация защищает Беларусь как собственную территорию. Вот такие нам нужны (гарантии, – ред.) безопасности", – приводит слова Лукашенко его пресс-служба.

Белорусский лидер отметил, что Путин поддержал его "по всем направлениям", предложил проанализировать двусторонние соглашения и "посмотреть, какой нормативный правовой акт межгосударственного характера надо принять сейчас, чтобы обеспечить полную безопасность" республики.

Лукашенко напомнил, что в настоящее время на белорусской территории находятся российские военнослужащие из состава региональной группировки войск, и подчеркнул, что боевое слаживание происходит должным образом.

"Готовим так, как положено. Потому что расслабляться нам тут не следует. Вы видите, что поляки, литовцы тут шевелиться начали в нашем направлении", – добавил президент Белоруссии.

В свою очередь, Шойгу заявил, что поднимет вопросы дальнейшего пребывания российских военных в Белоруссии и возможное расширение рамок сотрудничества.

В эфире радио Sputnik военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев прокомментировал вопрос обеспечения безопасности Союзного государства.

"На днях президент Владимир Путин заявил, что Москвой и Минском будет подготовлена Концепция безопасности Союзного государства. Отвечая на вопрос журналистов, кто будет координировать действия между нашими военными структурами, я тогда высказал мнение, что должен быть образован координационный центр. Сейчас я вижу, что таким координационным центром в бо́льшей степени будет именно министерство обороны и Генштаб Вооруженных сил РФ. … Идет взаимодействие, сближение двух государств именно в сфере безопасности. Хочу подчеркнуть, что это тоже серьезная степень интеграции", – сказал Александр Перенджиев.