Войти
ЦАМТО

Ростех создал сейсмодатчики, способные чувствовать движение объектов за сотни метров

463
0
+2
Стенд компании "Росэлектроника"
Стенд компании "Росэлектроника".
Источник изображения: © Фото : Rostec

ЦАМТО, 10 апреля. Холдинг "Росэлектроника" Госкорпорации Ростех разработал цифровое устройство сейсмического мониторинга.

Изделие позволяет обнаруживать за сотни метров людей или технику, передвигающихся по земле или болотистой местности. Комплекс распознает класс объекта, его параметры, фиксирует время обнаружения и передает данные оператору.

Цифровое устройство сейсмического мониторинга разработано специалистами концерна "Созвездие" холдинга "Росэлектроника". Оборудование состоит из датчика размером не более 20 см, антенны и программного обеспечения, совместимого с любым типом операционных систем, включая мобильные устройства.

Датчики засекают движение, на основе особенностей сцепления объекта с почвой классифицируют его как технику или человека и передают данные оператору, который принимает решение о реагировании.

"Комплекс "Росэлектроники" используется для охраны обширных территорий промышленных объектов и раннего предупреждения о несанкционированном проникновении. Кроме того, сейсмический мониторинг может эффективно дополнять или даже заменять видеонаблюдение, особенно на дальних дистанциях. Радиус действия одной антенны составляет 10 км, она способна контролировать 50-70 датчиков, зона продуктивной работы которых составляет до 400 м", – рассказали в Ростехе.

Конструкция устройства абсолютно герметична, не боится влаги или перепадов температуры. Работает комплекс от автономного аккумулятора, способного держать заряд в любых условиях до 30 суток. При необходимости оборудование может временно переключаться на резервный канал связи, предотвращая попытку перехвата.

"Уникальность нашего устройства для сейсмического мониторинга достигается за счет работы так называемого коэффициента выравнивания – особого алгоритма, меняющего распределение шумовой энергии полос радиочастот. Это позволяет использовать его в любых, даже самых агрессивных погодных условиях, в том числе при повышенной влажности. То есть мы абсолютно спокойно можем поместить датчик в болотистой местности или под водой. А благодаря небольшому размеру устройства и отсутствию ретрансляторов изделие легко маскируется на местности. Оборудование уже серийно производится концерном "Созвездие" и поставляется заказчикам", – сообщил руководитель управления интеллектуальной собственностью концерна "Созвездие" Алексей Семынин.

Разработка была отмечена золотой медалью Московского международного салона изобретений и инновационных технологий "Архимед".

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ГК "Ростех".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Компании
Ростех
Росэлектроника
Похожие новости
21.04.2021
Годовая выручка радиоэлектронного комплекса Ростеха выросла на 21%
18.12.2020
"Росэлектроника" разработает технологию производства композитов для ЭКБ космического назначения
02.12.2020
Сезон охоты на БЛА открыт
12.12.2012
«Ригель» запускает серийное производство промышленных литий-ионных аккумуляторов
05.10.2012
Наука дождалась
22.05.2012
В.Путин провел совещание по вопросу «О результатах деятельности и перспективах ГК «Ростехнологии»
14.09.2011
ГК «Ростехнологии» вложат 1 трлн рублей в инновации
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 11.04 21:24
  • 1
Минобороны заявило о росте интенсивности пуска ракет в ходе подготовки ПВО
  • 11.04 21:16
  • 47930
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 11.04 19:26
  • 2
Из документов Пентагона стало известно, сколько еще протянет украинская ПВО
  • 11.04 19:14
  • 13
Андрей Костин «Три ответа на один вопрос — как вернуть деньги в экономику»
  • 11.04 18:34
  • 2
Ученый рассказал о токсичности снарядов с обедненным ураном
  • 11.04 17:59
  • 1
Bloomberg: утечка секретных документов Пентагона может препятствовать помощи Украине
  • 11.04 17:43
  • 2
Ростех модернизирует пехотный огнемет "Шмель"
  • 11.04 17:04
  • 1
В Кремле заверили, что парад на 9 Мая в Москве готовится к проведению
  • 11.04 16:08
  • 3
Украине не спастись от ВКС России. Переломный момент не за горами
  • 11.04 16:07
  • 2
Белоруссия намерена организовать финишную сборку российских штурмовиков Су-25 - белорусский посол
  • 11.04 13:12
  • 0
Легендарный бронепробег «Дорога Мужества» пройдёт в этом году с 3 по 12 июля
  • 11.04 11:30
  • 1
Свой первый грузовой габаритный автомобиль представил концерн ВКО "Алмаз - Антей"
  • 11.04 11:15
  • 1
Лукашенко: Белоруссии нужны гарантии защиты со стороны РФ
  • 11.04 07:40
  • 7
Первый фрегат проекта 22350М будет заложен в 2023 году
  • 11.04 02:15
  • 1
В Центре Хруничева сообщили об отсутствии коммерческих заказов на легкую "Ангару"