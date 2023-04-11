Ростех создал сейсмодатчики, способные чувствовать движение объектов за сотни метров

ЦАМТО, 10 апреля. Холдинг "Росэлектроника" Госкорпорации Ростех разработал цифровое устройство сейсмического мониторинга.

Изделие позволяет обнаруживать за сотни метров людей или технику, передвигающихся по земле или болотистой местности. Комплекс распознает класс объекта, его параметры, фиксирует время обнаружения и передает данные оператору.

Цифровое устройство сейсмического мониторинга разработано специалистами концерна "Созвездие" холдинга "Росэлектроника". Оборудование состоит из датчика размером не более 20 см, антенны и программного обеспечения, совместимого с любым типом операционных систем, включая мобильные устройства.

Датчики засекают движение, на основе особенностей сцепления объекта с почвой классифицируют его как технику или человека и передают данные оператору, который принимает решение о реагировании.

"Комплекс "Росэлектроники" используется для охраны обширных территорий промышленных объектов и раннего предупреждения о несанкционированном проникновении. Кроме того, сейсмический мониторинг может эффективно дополнять или даже заменять видеонаблюдение, особенно на дальних дистанциях. Радиус действия одной антенны составляет 10 км, она способна контролировать 50-70 датчиков, зона продуктивной работы которых составляет до 400 м", – рассказали в Ростехе.

Конструкция устройства абсолютно герметична, не боится влаги или перепадов температуры. Работает комплекс от автономного аккумулятора, способного держать заряд в любых условиях до 30 суток. При необходимости оборудование может временно переключаться на резервный канал связи, предотвращая попытку перехвата.

"Уникальность нашего устройства для сейсмического мониторинга достигается за счет работы так называемого коэффициента выравнивания – особого алгоритма, меняющего распределение шумовой энергии полос радиочастот. Это позволяет использовать его в любых, даже самых агрессивных погодных условиях, в том числе при повышенной влажности. То есть мы абсолютно спокойно можем поместить датчик в болотистой местности или под водой. А благодаря небольшому размеру устройства и отсутствию ретрансляторов изделие легко маскируется на местности. Оборудование уже серийно производится концерном "Созвездие" и поставляется заказчикам", – сообщил руководитель управления интеллектуальной собственностью концерна "Созвездие" Алексей Семынин.

Разработка была отмечена золотой медалью Московского международного салона изобретений и инновационных технологий "Архимед".

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ГК "Ростех".