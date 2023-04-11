Кожемяко предложил упростить передачу техники в зону СВО

По словам главы Приморья, у каждого региона налажены свои каналы поставок

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Губернатор Приморья Олег Кожемяко на встрече с президентом России Владимиром Путиным в понедельник предложил упростить процедуру передачи техники в зону специальной военной операции.

"Вышло постановление министерства обороны от 16 января о порядке передачи имущества воинским частям и подразделениям - у Вас порядок на следующих страницах есть. Он достаточно сложен и зарегулирован, то есть, по сути, бюрократизированный документ, по которому очень сложно будет отправлять имущество, потому что оно идет в разное время, в разных количествах, от разных поставщиков. Я предлагаю сделать уведомительный порядок поставки непосредственно имущества, оборудования, которое мы поставляем по заявкам воинских частей. Они нам дают накладные, что получили, мы передаем эти данные в округ, который есть в субъекте и министерству обороны", - сказал Кожемяко, добавив, что после этого там будут составлять реестр по накладным о том, что воинские части это получили.

"Так будет проще, потому что у каждого налажены свои каналы поставок, свои каналы доставки. Министерство обороны нам помогает в доставке, и гражданским транспортом отправляем. Я думаю, что это будет лучше для всех, и каждый субъект все равно отправляет своим землякам", - сказал Кожемяко.