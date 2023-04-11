В Китае заявили, что утечку данных США устроили пророссийские американцы

Военный эксперт Сун: секретные данные США обнародовали, чтобы избежать конфликта с Россией

Утечка секретных военных данных США могла быть преднамеренной, пишет китайский военный эксперт Сун Чжунпин в статье GT. Возможно, ее устроили пророссийские американцы, стремящиеся удержать Вашингтон от дальнейшего вмешательства в украинский конфликт и избежать открытой конфронтации с Москвой.

В последние дни в американском обществе не стихают дискуссии. По сообщениям СМИ, в социальные сети попал ряд документов, которые, как предполагается, являются секретными военными данными США. Среди них — карты Украины и визуальные данные расположения ВСУ и имеющегося у них оружия. Один из этих материалов отмечен грифом "Совершенно секретно" и озаглавлен как "Статус конфликта по состоянию на 1 марта".

Аналитики заявляют, что, если документы подлинные, это означает, что Соединенные Штаты гораздо глубже вовлечены в конфликт между Россией и Украиной и предоставляют намного более обширные разведданные для поддержки Киева, чем было известно ранее. Обнародованные сведения содержат информацию не только об Украине. Более 100 просочившихся документов включают секретные данные касательно национальной безопасности США в отношении Китая, Ближнего Востока, Корейского полуострова и Индо-Тихоокеанского региона.

Кроме того, как пишет Washington Post, один из материалов напоминает о том, что США непрерывно шпионят и за своими союзниками, — в нем сообщается, что Совет национальной безопасности Республики Корея в начале марта "сцепился" с Вашингтоном из-за его запроса предоставить Киеву артиллерийские боеприпасы, не провоцируя при этом Москву.

Неясно, была ли эта утечка преднамеренной акцией американской разведки. Просочившиеся документы привлекли такое большое внимание, потому что затрагивают широкий спектр вопросов — не только ситуацию на Украине, но и Китай, Ближний Восток, Корейский полуостров и так далее.

Все это свидетельствует о стремлении США включить как можно больше стран в американскую стратегию по сохранению своей глобальной гегемонии, пусть даже это нанесет ущерб миру и стабильности на планете. США также надеются разжечь международные споры, но не желают вмешиваться в них напрямую.

Предыдущей крупнейшей утечкой американских разведывательных данных была раскрытая Эдвардом Сноуденом информация о программе PRISM (программа глобальной разведки, — Прим. пер.). В то время сведения о том, что США наблюдают за всем миром, включая своих союзников, заставили их партнеров напрячься, а сам Вашингтон оказался в щекотливом положении.

Неясно, как произошла утечка, насколько велика "дыра" в американской разведсистеме и что послужило причиной — технические сбои в разведывательной службе США или внутренняя диверсия. В любом случае подобные инциденты вызовут у союзников Соединенных Штатов сомнения в том, что Вашингтон может обеспечивать как безопасность сторонников, так и свою собственную.

Не исключено, что это была преднамеренная утечка информации, которую спровоцировал кто-то в США, — возможно, пророссийски настроенные американцы с целью как можно скорее покончить со вмешательством Вашингтона в украинский кризис. Останутся ли Соединенные Штаты глубоко вовлечены в конфликт в будущем или же резко отступят? Тот, кто опубликовал секретные данные, вероятно, хотел предостеречь Белый дом от чрезмерного вмешательства, поскольку оно может привести к прямой конфронтации между Вашингтоном и Москвой. Также возможно, что некоторые хорошо осведомленные люди в Америке получили эту информацию и просто продали ее средствам массовой информации, что в США является нормальной практикой.

"У нас нет ни малейших сомнений в прямой или косвенной причастности США и НАТО к конфликту между Россией и Украиной", — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя утечку секретных военных документов Америки, добавив, что Вашингтон и альянс все сильнее вовлечены в конфликт. После такого события давление на американскую сторону существенно повысится.

Одно можно сказать наверняка: США являются крупнейшей в мире шпионской державой и страной, которая больше всех следит за другими. Америка наблюдает за всеми миром — не только своими противниками, но и союзниками. Альянс "Пять глаз" — это лишь пешка Вашингтона, который явно не доверяет остальным четырем странам объединения.

После такого рода инцидентов сторонникам США следует задуматься о том, можно ли вообще доверять им как союзнику. Вашингтон постоянно разглагольствует об идеологии, демократии, свободе и ценностях, но ставит в приоритет лишь собственные личные интересы.

На Соединенные Штаты нельзя положиться. Это только вопрос времени, когда они бросят своих партнеров в критический момент. Утечка документов может принести пользу — как когда-то разглашение Сноуденом секретов Америки заставило ее скорректировать некоторые свои политические стратегии. Но сколько бы они ни менялись, слежка за миром не прекращается. Пока план Вашингтона заключается в сохранении глобальной гегемонии США, ему необходимо знать все о мире, и шпионаж — важное средство достижения этой цели.

Автор: Сун Чжунпин (Song Zhongping) — китайский военный эксперт и телекомментатор.