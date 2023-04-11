Орешкин вошел в набсовет фонда по поддержке участников СВО

Возглавил набсовет первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, его заместителем на этом посту стала вице-премьер Татьяна Голикова

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин включил своего помощника Максима Орешкина в наблюдательный совет государственного фонда "Защитники Отечества", призванного помогать участникам специальной военной операции (СВО). Соответствующий указ главы государства опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.

"Внести в состав наблюдательного совета государственного фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества" <...> изменение, включив в него Орешкина М. С.", - говорится в документе.

Согласно утвержденным ранее спискам, набсовет фонда возглавил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, его заместителем на этом посту стала вице-премьер Татьяна Голикова. Всего в структуру вошли более 30 человек, в том числе глава Минтруда Антон Котяков, министр спорта Олег Матыцин, руководитель Минздрава Михаил Мурашко, министр науки и высшего образования Валерий Фальков.