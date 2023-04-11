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ТАСС

В ВВС Украины признали, что Киеву придется очень долго ждать западные истребители

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Французский истребитель Rafale
Французский истребитель Rafale.
Источник изображения: © AFP 2023 / Moritz Thibaud

Официальный представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат подчеркнул, что российская авиация значительно превосходит украинскую как по количеству, так и по технологиям

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Украине придется очень долго ждать поставок западных истребителей четвертого поколения. Об этом в понедельник заявил официальный представитель командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат.

"Наиболее вероятный кандидат на поставку - истребитель F-16. Рассматривали [британские истребители] Typhoon, [шведские] Gripen, про [французские] Rafale также шла речь. Их придется ждать очень долго. Нам нужны самолеты здесь и сейчас", - сказал он в эфире украинского телеканала "Рада".

Игнат подчеркнул, что российская авиация значительно превосходит украинскую как по количеству, так и по технологиям. По его словам, без преодоления отставания и завоевания господства в воздухе невозможно успешное контрнаступление ВСУ.

В Киеве неоднократно заявляли о желании получить от международных партнеров боевые самолеты в рамках новых поставок военной помощи. Игнат утверждал, что на Западе рассматривают французские истребители Rafale и шведские Gripen. В свою очередь глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что некие европейские коллеги "взяли в работу вопрос предоставления Киеву американских истребителей F-16".

При этом на Западе аккуратно комментируют идею передачи Украине боевой авиации. 21 марта пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер заявил, что администрация Соединенных Штатов продолжает придерживаться позиции не передавать Киеву F-16 после решения Польши и Словакии отправить Украине самолеты МиГ-29. 

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Страны
Польша
Словакия
США
Украина
Продукция
F-16
Gripen NG
Rafale
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