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ТАСС

ИКИ РАН: cистема защиты Земли от астероидов и комет может появиться через десять лет

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Падение астероида на Землю
Падение астероида на Землю.
Источник изображения: © Depositphotos.com, Shad.off

По словам ведущего научного сотрудника ИКИ РАН Натана Эйсмонта, для нее уже существует технологическая база

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Система планетарной защиты Земли от кометно-астероидной опасности может приобрести реальные очертания через десять лет, для нее уже имеется технологическая база. Такое мнение в понедельник выразил ведущий научный сотрудник Института космических исследований (ИКИ) РАН Натан Эйсмонт.

"Мне кажется, что в ближайшие десять лет совершенно реально эта задача [защиты Земли от комет и астероидов] будет решена, и решена на базе тех технологий, которые существуют уже сейчас", - сказал он в рамках пресс-конференции "Известий", приуроченной к Дню космонавтики.

По словам Эйсмонта, для защиты от опасных астероидов предлагается использовать другие, управляемые астероиды. "На данный момент это технологически возможно", - отметил он.

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