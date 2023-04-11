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Военное обозрение

Первый в мире авианосец для боевых беспилотников поступает на вооружение ВМС Турции

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Источник изображения: topwar.ru

Беспилотное вооружение Турции переходит на новый уровень. Теперь нашумевшие дроны Bayraktar TB3 и Kızılelma будут размещаться на палубе TCG Anadolu – первом в мире авианосце для БПЛА.

Принятие нового боевого корабля на вооружение ВМС Турции состоится сегодня, 10 апреля. На церемонии будет присутствовать президент страны, сообщили в офисе Реджепа Эрдогана.

Стоит напомнить, что разработка УДК «Анадолу», который способен также выполнять функции легкого авианосца, стартовала в 2016 году. Первый спуск корабля на воду состоялся в 2019-м.

В свою очередь, летом прошлого года успешно завершились приемочные испытания, и теперь судно войдет в состав ВМС Турции.

Габариты «Анадолу» составляют: 231 метр в длину и 32 – в ширину. На палубе могут одновременно размещаться 10 боевых вертолетов и 11 вышеупомянутых ударных дронов. В свою очередь, ангар турецкого авианосца способен уместить 30 беспилотников и 19 вертолетов.

Согласно заявлению разработчиков, судно сможет развивать скорость не менее 20,5 узлов (около 38 км/ч).

Сообщается, что вместе с БПЛА Kızılelma и Bayraktar TB3 на TCG Anadolu будут использоваться вертолеты AH-1W Super Cobra. Все вышеупомянутые аппараты уже разместились на палубе новейшего корабля.

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Страны
Турция
Продукция
AH-1 Cobra
Anadolu УДК
Персоны
Эрдоган Реджеп
Проекты
Авианосец
БПЛА
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