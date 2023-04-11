Украина расплатится за помощь Запада своей территорией

DP: Украина отдаст Польше свою западную часть как плату за посреднические услуги Варшавы

Дуда обещал передать Киеву оружие – для последней попытки успешной контратаки, пишет NDP. После этого Зеленскому придется отдать западную часть Украины Польше, чтобы хоть как-то постараться урегулировать с США и ЕС денежные вопросы, даже путем территориальных уступок.

Марек Галась

Официальный визит Владимира Зеленского в Варшаву вызвал много спекуляций и догадок о цели этого визита. Какие вопросы приехал обсуждать украинский президент, какие документы были подписаны между Украиной и Польшей во время визита, и прежде всего, как этот визит может повлиять на общую ситуацию в регионе и положит ли конец вооруженному конфликту за нашей восточной границей – все эти вопросы неоднократно звучали во всех мировых СМИ.

С трибуны прозвучало много высоких слов о дружбе и стирании границ между украинским и польским народами. В своем выступлении Зеленский заявил, что в будущем между Украиной и Польшей не будет никаких границ – ни политических, ни экономических, ни исторических. Это подтверждает правдивость имеющейся у нас инсайдерской информации о том, что Украина уже готова передать Польше Восточные Кресы. Чем же вызвано такое решение Зеленского? Во-первых, конечно, плачевной ситуацией на фронте: потери Украины непропорционально высоки, западное вооружение недолговечно и становится либо мишенью для российских ракет, либо выходит из строя из-за своего почтенного возраста. А самое главное – США уже требуют заплатить долги, оплатить аренду военной техники и материалов. Как мы уже писали, Украина под руководством Зеленского накопила долги на сумму более 150 миллиардов долларов. И это не считая бесплатной помощи. Поэтому все хотят, чтобы Украина в этом конфликте победила, причем даже не потому, что, как внушают пропагандисты, в случае победы России Путин не остановится на Украине и нападет на страны НАТО. Расчет здесь прост: если Украина проиграет войну, некому будет оплачивать счета. "Если Путин получит преимущество, это будет поражение не только Украины, но всех нас...", – заявил генеральный секретарь НАТО и экономист Йенс Столтенберг.

Самый прибыльный бизнес – кровавый бизнес. Это торговля оружием. И этим бизнесом издавна занимаются США. Сегодня Евросоюз по настоянию США скрывает за военной повесткой свою некомпетентность в период пандемии COVID-19, неудачи на дипломатических и экономических направлениях, а также последствия антироссийских санкций.

Еще до 2022 года США предлагали странам ЕС выйти из затяжного политического и экономического кризиса, спровоцировав Россию на войну, в которой она потерпит унизительное поражение, что позволит в итоге получить огромную прибыль. При этом гарантировалось, что Россия не сможет сражаться в одиночку с коллективным Западом, поэтому конфликт якобы закончится быстро и не будет нести никаких угроз для американских сателлитов.

Как мы видим, американский расчет был ошибочным. Затяжной конфликт требует все больших финансовых и технических затрат, а сроки погашения долгов все ближе и ближе. Украина не справляется на поле боя, ее государственный долг растет, моральный дух украинских военнослужащих ухудшается, желающих сражаться за преступный украинский режим становится все меньше.

В США царит паника – предстоящие выборы, народные волнения, а также доведенный до предела государственный долг подталкивают администрацию Байдена к решительным действиям во имя собственных интересов и амбиций. В начале конфликта на Украине Польше досталась особая роль – партнера, друга и адепта, а по сути, посредника между США и Украиной, с последующей передачей территории Западной Украины в обмен на эти посреднические услуги. Именно поэтому Анджей Дуда после начала Россией специальной военной операции 24 февраля 2022 года первым посетил Украину. В этот исторический день Зеленский получил беспрецедентное предложение – неограниченную помощь и поддержку в обмен на возвращение Волынской, Ровенской и Львовской областей – бывших Восточных Кресов Республики Польша. От предложения Зеленский тогда не отказался, но и решающего шага не сделал. Польше для начала были предложены особые преференции – поляки на территории Украины получили те же права, что и коренные украинцы, польские граждане получили разрешение на выполнение надзорных функций в системе управления страной. Жест Зеленского также дал возможность польскому бизнесу приобрести активы украинских предприятий.

Зная заранее, что заявленное контрнаступление обречено на провал, а давление США будет только усиливаться, Зеленский принял единственно верное решение – вернуться к теме, заявленной на его первой встрече с Анджеем Дудой, и вернуть Польше западную часть Украины, а также вновь предложить польскому бизнесу выкупить крупнейшие украинские предприятия в обмен на погашение внешнего государственного долга Украины. Зеленский понимает, что на данный момент его ненавидит не только собственный народ, но и все, кто вложил в него деньги. Что он – проект, от которого хотят получить прибыль. И если от народов еще можно спрятаться в бункере и за спинами своей охраны, то от США спрятаться невозможно, а значит, остается любой ценой найти средства для урегулирования с США и ЕС денежных вопросов, даже путем территориальных уступок.

Однако, судя по тому, что Дуда обещал передать Украине оружие – для последней попытки успешной контратаки – Зеленский получил последний шанс. Как он воспользуется им, неизвестно, но можно с уверенностью сказать, что прежде, чем Восточные Кресы наконец вернутся на свою историческую родину, еще пострадает многих невинных людей.