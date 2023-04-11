Российские космонавты выйдут в открытый космос 19 апреля

В Роскосмосе ранее сообщили, что Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин весной-летом совершат несколько выходов в открытый космос для завершения интеграции многоцелевого лабораторного модуля "Наука"

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Выход в открытый космос российских космонавтов Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина, который также является спецкором ТАСС на МКС, намечен на среду, 19 апреля. Об этом в понедельник сообщили в госкорпорации "Роскосмос".

"В период с 7 по 9 апреля по программе полета российского сегмента станции выполнены: подготовка к выходу в открытый космос (ВКД-56) по российской программе, намеченному на 19 апреля", - говорится в сообщении Роскосмоса.

Ранее в Роскосмосе отметили, что Прокопьев и Петелин весной-летом 2023 года совершат несколько выходов в открытый космос для завершения интеграции многоцелевого лабораторного модуля "Наука". Как ранее сообщил Прокопьев, экипаж российского сегмента активно готовится к внекорабельной деятельности.