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ТАСС

Американский сенатор допустил прекращение поддержки Европы в украинском кризисе

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Американский сенатор от Флориды Марко Рубио
Американский сенатор от Флориды Марко Рубио.
Источник изображения: © AP Photo / Richard Drew

Республиканец Марко Рубио считает, что Вашингтон может сосредоточиться на решении тайваньского вопроса

ВАШИНГТОН, 10 апреля. /ТАСС/. США могут прекратить оказывать поддержку Европе в украинском конфликте и сосредоточиться на решении тайваньского вопроса. Такое мнение выразил сенатор от штата Флорида, республиканец Марко Рубио, комментируя высказывания президента Франции Эмманюэля Макрона по поводу Тайваня.

"Если Макрон говорит за всю Европу, и их позиция такова, что приходится выбирать сторону между США и Китаем в тайваньском вопросе, может быть, нам тоже стоит выбрать сторону, - заявил Рубио в видео, опубликованном в воскресенье в Twitter - Может быть, нам стоит сказать, что мы собираемся сосредоточиться на Тайване и китайской угрозе, а вы [ЕС] разбирайтесь с Украиной и Европой".

Макрон в беседе с журналистами по итогам своего визита в КНР заявил, что Европе стоит сократить зависимость от США и избежать втягивания в конфликт между Вашингтоном и Пекином по поводу Тайваня.

Государственный визит президента Франции Эмманюэля Макрона в Китай прошел в период с 5 по 7 апреля. 6 апреля состоялась официальная часть переговоров председателя КНР Си Цзиньпина и Макрона. Они обсудили двустороннее сотрудничество, отношения Китая и ЕС и украинский кризис. По итогам переговоров было опубликовано совместное заявление. 

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Страны
Китай
США
Тайвань
Украина
Франция
Проекты
Евросоюз
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