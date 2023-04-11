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Лукашенко: Белоруссии нужны гарантии защиты со стороны РФ

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Источник изображения: © Фото : Пресс-служба Президента Республики Беларусь

Президент Белоруссии Лукашенко: Минску нужны гарантии защиты со стороны России

МОСКВА, 10 апреля/ Радио Sputnik. Минску со стороны Москвы нужны гарантии защиты республики как собственной территории в случае внешней агрессии, заявил президент республики Александр Лукашенко.

По его словам, данная тема поднималась во время разговора с президентом России Владимиром Путиным.

"Я этот вопрос поднял в переговорах с президентом России. Он абсолютно меня поддержал по всем направлениям. И, говорит, нам надо проревизировать все наши договоры и соглашения – Беларуси и России, – посмотреть, какой нормативный правовой акт межгосударственного характера надо принять сейчас, чтобы обеспечить полную безопасность Беларуси. В общем это звучало на переговорах так, что в случае агрессии против Беларуси Российская Федерация защищает Беларусь как собственную территорию. Вот такие нам нужны (гарантии – ред.) безопасности", – цитирует Лукашенко его пресс-служба.

Белорусский лидер подчеркнул, что "западные государства растоптали" договоренности о гарантиях безопасности, которые давались в рамках Будапештского меморандума в обмен на вывод из республики ядерного оружия, и сегодня "никакой безопасности нет".

Лукашенко в Минске проводит встречу с главой Минобороны России Сергеем Шойгу, обсуждается вопрос обеспечения безопасности в Союзном государстве.

Ранее радио Sputnik сообщило, что Путин и Лукашенко обсудили "самые закрытые темы" в квартире в Кремле.

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Страны
Белоруссия
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Шойгу Сергей
Проекты
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1 комментарий
№1
11.04.2023 11:15
Цитата, q
Минску со стороны Москвы нужны гарантии защиты республики как собственной территории в случае внешней агрессии,

А где гарантии со стороны Минска о участии вооруженных сил РБ по защите территории России от  внешней агрессии.
Что мы всё в одни ворота играем?
0
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