Лукашенко: Белоруссии нужны гарантии защиты со стороны РФ

Президент Белоруссии Лукашенко: Минску нужны гарантии защиты со стороны России
МОСКВА, 10 апреля/ Радио Sputnik. Минску со стороны Москвы нужны гарантии защиты республики как собственной территории в случае внешней агрессии, заявил президент республики Александр Лукашенко.
По его словам, данная тема поднималась во время разговора с президентом России Владимиром Путиным.
Белорусский лидер подчеркнул, что "западные государства растоптали" договоренности о гарантиях безопасности, которые давались в рамках Будапештского меморандума в обмен на вывод из республики ядерного оружия, и сегодня "никакой безопасности нет".
Лукашенко в Минске проводит встречу с главой Минобороны России Сергеем Шойгу, обсуждается вопрос обеспечения безопасности в Союзном государстве.
Ранее радио Sputnik сообщило, что Путин и Лукашенко обсудили "самые закрытые темы" в квартире в Кремле.