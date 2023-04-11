Войти
РИА Новости

В Кремле заверили, что парад на 9 Мая в Москве готовится к проведению

682
1
0
Парад Победы на Красной площади в Москве
Парад Победы на Красной площади в Москве.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Гунеев

Песков заявил, что парад на 9 Мая в Москве готовится и планируется к проведению

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Парад на Красной площади, приуроченный к очередной годовщине Победы в Великой Отечественной войне, готовится и планируется к проведению, а решение о проведении парадов на 9 мая в регионах - это прерогатива их глав, приоритет - безопасность граждан, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В ряде городов проведение Парада победы 9 мая было отменено по соображениям безопасности.

"Это прерогатива глав регионов - естественно, они принимают решения, исходя из интересов обеспечения безопасности граждан. Это главный и единственный приоритет", - сказал Песков журналистам. "Что касается главного парада, то он готовится и планируется к проведению", - добавил он.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Похожие новости
26.05.2010
Как отреагирует Россия на факт появления J-15?
28.09.2009
Зенитная ракетная система С-500 сможет уничтожать цели в ближнем космосе
30.03.2009
Их надувают, чтобы "надуть" противника
09.10.2008
Сотрудничество РФ и Венесуэлы в военно-технической сфере соответствует международным правовым нормам.
18.04.2008
ОАК направит $5 млрд на техническое перевооружение предприятий корпорации
11.10.2007
В Париже открылась выставка специального оружия и военной техники - "Рособоронэкспорт"
20.04.2007
Около 200 образцов ВиВТ представляет Россия на открывшейся в Рио-де-Жанейро выставке оборонных технологий
1 комментарий
№1
11.04.2023 17:04
Опять (еще в 15 году обещали, что вот-вот  в серию) покажут "Арматы", "Бумеранги", "Курганцы-25", "Коалиции-СВ", "Тосочки", "Панцири-С1М", "Деривации-ПВО" и их так и не будет в СВО?

Цитата, q
В ряде городов проведение Парада победы 9 мая было отменено по соображениям безопасности.    
Да вообще давно парады надо проводить раз в 5 лет и только в Москве, а на сэкономленные деньги больше современной техники для армии закупать. И парки "Патриот" тоже не надо было делать – лучше бы вместо них наделали побольше полигонов как в "Мулино".
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 11.04 21:24
  • 1
Минобороны заявило о росте интенсивности пуска ракет в ходе подготовки ПВО
  • 11.04 21:16
  • 47930
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 11.04 19:26
  • 2
Из документов Пентагона стало известно, сколько еще протянет украинская ПВО
  • 11.04 19:14
  • 13
Андрей Костин «Три ответа на один вопрос — как вернуть деньги в экономику»
  • 11.04 18:34
  • 2
Ученый рассказал о токсичности снарядов с обедненным ураном
  • 11.04 17:59
  • 1
Bloomberg: утечка секретных документов Пентагона может препятствовать помощи Украине
  • 11.04 17:43
  • 2
Ростех модернизирует пехотный огнемет "Шмель"
  • 11.04 17:04
  • 1
В Кремле заверили, что парад на 9 Мая в Москве готовится к проведению
  • 11.04 16:08
  • 3
Украине не спастись от ВКС России. Переломный момент не за горами
  • 11.04 16:07
  • 2
Белоруссия намерена организовать финишную сборку российских штурмовиков Су-25 - белорусский посол
  • 11.04 13:12
  • 0
Легендарный бронепробег «Дорога Мужества» пройдёт в этом году с 3 по 12 июля
  • 11.04 11:30
  • 1
Свой первый грузовой габаритный автомобиль представил концерн ВКО "Алмаз - Антей"
  • 11.04 11:15
  • 1
Лукашенко: Белоруссии нужны гарантии защиты со стороны РФ
  • 11.04 07:40
  • 7
Первый фрегат проекта 22350М будет заложен в 2023 году
  • 11.04 02:15
  • 1
В Центре Хруничева сообщили об отсутствии коммерческих заказов на легкую "Ангару"