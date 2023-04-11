В Кремле заверили, что парад на 9 Мая в Москве готовится к проведению

Песков заявил, что парад на 9 Мая в Москве готовится и планируется к проведению

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Парад на Красной площади, приуроченный к очередной годовщине Победы в Великой Отечественной войне, готовится и планируется к проведению, а решение о проведении парадов на 9 мая в регионах - это прерогатива их глав, приоритет - безопасность граждан, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В ряде городов проведение Парада победы 9 мая было отменено по соображениям безопасности.

"Это прерогатива глав регионов - естественно, они принимают решения, исходя из интересов обеспечения безопасности граждан. Это главный и единственный приоритет", - сказал Песков журналистам. "Что касается главного парада, то он готовится и планируется к проведению", - добавил он.