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ТАСС

Лукашенко и Шойгу обсудили слаживание совместной белорусско-российской группировки войск

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Военнослужащий вооруженных сил России во время активной фазы совместного белорусско-российского батальонного тактического учения на полигоне "Осиповичский" в Могилевской области
Военнослужащий вооруженных сил России во время активной фазы совместного белорусско-российского батальонного тактического учения на полигоне "Осиповичский" в Могилевской области.
Источник изображения: © Sputnik / Виктор Толочко

Президент Белоруссии выразил благодарность за размещение "нескольких тысяч российских военнослужащих"

МИНСК, 10 апреля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко и министр обороны России Сергей Шойгу на встрече в Минске обсудили вопросы боевой подготовки и слаживания совместной союзной группировки войск.

"Я вам благодарен, что при всех сложностях вы здесь держите несколько тысяч российских военнослужащих. Мы, насколько это нужно, подключились к этому процессу. И готовим вместе с вашими офицерами этих ребят, боевое слаживание проводим", - сказал белорусский лидер, его слова приводит агентство БелТА в понедельник.

По словам Лукашенко, расслабляться не следует. "Готовим так, как положено. Потому что расслабляться нам тут не следует. Вы видите, что поляки, литовцы тут шевелиться начали в нашем направлении. Поэтому это хорошее такое подспорье и опора для белорусской армии, которая на западном фланге защищает Союзное государство", - подчеркнул Лукашенко. 

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