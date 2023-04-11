Лукашенко и Шойгу обсудили слаживание совместной белорусско-российской группировки войск

Президент Белоруссии выразил благодарность за размещение "нескольких тысяч российских военнослужащих"

МИНСК, 10 апреля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко и министр обороны России Сергей Шойгу на встрече в Минске обсудили вопросы боевой подготовки и слаживания совместной союзной группировки войск.

"Я вам благодарен, что при всех сложностях вы здесь держите несколько тысяч российских военнослужащих. Мы, насколько это нужно, подключились к этому процессу. И готовим вместе с вашими офицерами этих ребят, боевое слаживание проводим", - сказал белорусский лидер, его слова приводит агентство БелТА в понедельник.

По словам Лукашенко, расслабляться не следует. "Готовим так, как положено. Потому что расслабляться нам тут не следует. Вы видите, что поляки, литовцы тут шевелиться начали в нашем направлении. Поэтому это хорошее такое подспорье и опора для белорусской армии, которая на западном фланге защищает Союзное государство", - подчеркнул Лукашенко.