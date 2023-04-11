Эти уникальные российские торпеды признали оружием "Судного дня"

Popular Mechanics: российские торпеды "Посейдон" признали настоящим оружием "Судного дня"

Уникальные российские торпеды "Судного дня" заставили США задуматься об усилении обороны, пишет Popular Mechanics. Но им пришлось признать: защититься от "кошмарного" "Посейдона" очень тяжело — особенно учитывая, как легко сделать из него "смертоносную бомбу".

Себастьен Роблин

"Посейдон" может наносить удары по городам и портам термоядерным боезарядом мощностью в несколько мегатонн.

<...> Москва явно не бросила реализацию планов по развертыванию уникальных морских средств стратегического ядерного сдерживания. В понедельник российское государственное информационное агентство ТАСС сообщило, что на Тихоокеанском флоте продолжается работа по формированию новой дивизии подводных лодок, предназначенной для пуска межконтинентальных ядерных торпед "Посейдон", которые можно использовать для нанесения ударов по прибрежным городам.

В январе российские средства массовой информации передавали информацию об успешной передаче флоту первой производственной партии торпед "Посейдон", которые прежде носили название "океанская многоцелевая система „Статус-6“" (кодовое обозначение НАТО — Kanyon).

Каждый "Посейдон" несет мощный ядерный заряд примерно в две мегатонны. Но это еще не все. Торпеда приводится в движение ядерным реактором с жидкометаллическим теплоносителем. Это дает ей практически неограниченную дальность и автономность, а также высокую крейсерскую скорость.

Перед принятием этого странного и загадочного оружия массового уничтожения на вооружение Москва радостно угрожала всем этой торпедой. Ее показывали по телевидению во время выступлений Путина, а комментаторы с государственных телеканалов с энтузиазмом рассказывали, как при помощи таких снарядов можно целиком потопить Британию радиоактивным цунами.

Предположительно, новая дивизия подводных лодок будет развернута на базе на полуострове Камчатка, и произойдет это либо в конце 2024-го года, либо в первой половине 2025 года, о чем сообщает ТАСС. По всей видимости, в ее состав со временем войдут четыре-пять подводных лодок, которые будут оснащены в целом 30 "Посейдонами". Если военная промышленность остановится на 30 торпедах, морякам уже не придется беспокоиться о перезагрузке системы после пуска этих "торпед апокалипсиса".

Корпуса как минимум двух из четырех запланированных к строительству АПЛ-носителей ядерных торпед были заложены в 2014 и 2017 годах. Им присвоили названия "Хабаровск" и "Ульяновск". Предположительно, они будут введены в строй в 2024/25 и в 2027 годах. Судя по всему, субмарины проекта 09851 значительно короче (длина 120 метров) новейших российских подводных лодок с баллистическими ракетами типа "Борей" и оснащены малошумным водометным движителем от них.

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Размещение "Посейдонов" и их носителей проекта 09851 в Тихом океане вполне логично. Благодаря глубоким водам торпеды будут иметь больше свободы маневра, и им будет легче уходить от обнаружения, так как в этом океане меньше узких мест. По всей видимости, эти торпеды будут создавать угрозу военно-морским базам США в Тихом океане и западному побережью Америки, в частности, Лос-Анджелесу, Сан-Диего и Сан-Франциско. Правда, теоретически такая лодка, обладающая неограниченным запасом хода, может идти куда угодно, если это позволит подводный рельеф.

В настоящее время только две уникальные подлодки "спецпроектов" могут запускать "Посейдон". Первая — Б-90 "Саров". Это дизель-электрическая подводная лодка с ядерным реактором, который используется для выработки электроэнергии вместо того, чтобы напрямую вращать гребной винт. Поскольку "Саров" — лодка экспериментальная, ее вряд ли включат в состав новой дивизии.

Впоследствии Россия построила более крупную лодку специального назначения К-329 "Белгород", которая также используется для исследовательских работ и ведения разведки. Кроме того, на ней размещаются глубоководный непилотируемый аппарат "Клавесин" и мини-субмарина "Лошарик". Подлодка "Белгород" (проект 09852) разработана на основе атомного подводного крейсера "Антей". Ее водоизмещение — 10 тысяч тонн, она может нести в своих огромных торпедных аппаратах до шести "Посейдонов". "Белгород" был передан флоту в июне 2022 года.

Имея длину 24 метра и диаметр 1,6 метра, "Посейдон" в три раза шире стандартной тяжелой торпеды. У него практически неограниченный запас хода благодаря ядерному реактору, приводящему в движение малошумный водометный движитель. Кроме того, "Посейдон" может нырять глубже американской торпеды Mark 48, чья расчетная глубина погружения составляет 1 тысячу метров. "Посейдон" быстрее, он развивает скорость до 56-70 узлов (в зависимости от того, каким российским утверждениям вы верите).

Но когда торпеда перемещается на высокой, близкой к максимальной скорости, ее можно обнаружить на большом расстоянии. Поэтому, скорее всего, продвигаться к цели она будет намного медленнее, чтобы при подходе сделать финишный рывок или уйти от удара противника.

Русские также изучали возможность развертывания такого стратегического оружия на океанском дне. Для этого там надо поставить пусковые контейнеры. Опускать и поднимать их будут кранами, установленными на специальных ледоколах.

Межконтинентальная баллистическая ракета, только подводная и роботизированная

Москва сохранила старое тактическое ядерное оружие, предназначенное для борьбы с кораблями и подводными лодками, потому что оно не подлежит сокращению, согласно договору СНВ-3. Когда заключали СНВ-3, "Посейдона" еще не было, и он не совсем укладывается в категории указанного в договоре стратегического оружия. Но это явно стратегическое оружие большой дальности, и поэтому оно должно быть включено в соглашение.

Ни одна другая страна не задумывалась всерьез о строительстве оружия типа "Посейдон", и долгие годы западные руководители просто не верили, что Россия создает торпеды с такими необычными характеристиками. Но к середине 2010-х годов стало ясно, что разработки ведутся и все вполне реально.

Доводы в пользу создания "Посейдона" связаны в основном с обеспокоенностью России по поводу американской системы противоракетной обороны, которая развивается с тех пор, как США в 2002 годы вышли из договора по ПРО. В действительности ПРО Соединенных Штатов может произвести всего несколько десятков пусков для отражения атаки сотен российских стратегических ракет. Тем не менее у Москвы возникли подозрения, что со временем американская ПРО сможет ослабить ее силы ядерного сдерживания, и приступила к разработке целого ряда экзотических систем доставки ядерного оружия к цели. Среди них "Посейдоны" и гиперзвуковые ракеты.

Сами по себе ядерные торпеды не новинка. В 1958 году их принял на вооружение Советский Союз, а в 1963-м году — Соединенные Штаты. Оперативные снаряды такого типа были предназначены для поражения кораблей и подводных лодок в море. В этом случае отпадала необходимость в точном торпедном попадании в цель. Российские подводники, действовавшие в режиме радиомолчания из-за американских кораблей, блокировавших Кубу во время Карибского кризиса, наверняка были готовы применить такое оружие.

Однако самая первая советская ядерная торпеда Т-15 была предназначена для нанесения ударов по прибрежным объектам, таким как военно-морские базы. Это было стратегическое оружие, однако пуск таких снарядов надо было осуществлять на расстоянии всего 16-25 миль от цели.

В отличие от более ранних систем, "Посейдон" может преодолевать тысячи миль в толще океанской воды. Это своего рода медленная подводная межконтинентальная баллистическая ракета. А еще эту торпеду можно назвать роботизированной субмариной-камикадзе с ядерной силовой установкой и атомным боезарядом на борту. Двигаясь к цели на протяжении нескольких дней, такая торпеда должна действовать автономно, при помощи искусственного интеллекта обходя средства противолодочной обороны противника и не сбиваясь с курса.

Есть определенные разногласия по поводу того, каковы планы боевого применения "Посейдона". Многие эксперты говорят о том, что торпеда приводится в действие и производит подрыв ядерной боевой части вблизи прибрежной цели, которая потом тонет в цунами радиоактивной воды.

Но, по словам некоторых аналитиков, даже у мощной атомной бомбы меньше энергии, чем у природного цунами. Ее энергия рассеивается по кругу, а не концентрирует свою разрушительную силу в одном направлении. Поэтому такой замысел может оказаться менее эффективным, чем кажется. Тем не менее эксперт по контролю вооружений Джеффри Льюис (Jeffrey Lewis) утверждает, что "Посейдон" можно "приправить" кобальтом, и тогда он превратится в очень грязную и смертоносную радиоактивную бомбу.

Видимо, ядерная боеголовка торпеды все-таки предназначена для прямого поражения целей, таких как гавани и базы. Такой взрыв более разрушителен, чем цунами от торпеды, но он не такой мощный, как воздушный ядерный взрыв с применением ракеты.

Время от времени Москва говорит о том, что "Посейдон" можно использовать против американских авианосных групп. Но заставить такое оружие большой дальности точно поразить корабль, который непредсказуемо перемещается на скорости 30 узлов, это очень непростая задача. ТАСС передает, что дивизия с "Посейдонами" станет силой "стратегического сдерживания", и поэтому нам вряд ли стоит ломать голову над тем, как эти торпеды будут бороться с авианосцами.

Как бы то ни было, "Посейдон" добирается до цели намного дольше, чем МБР, летящие со скоростью 27 Махов. В 2017 году специалист по российским вооруженным силам Майкл Кофман (Michael Kofman) написал автору статьи, что "Посейдон" — это оружие третьего удара, способное покарать США даже в том случае, если они опередят Россию в обмене более традиционными ракетно-ядерными ударами.

В связи с этим возникает один довольно важный вопрос. В какой степени Москва сможет поддерживать связь с этим оружием с высокой степенью автоматизации и управлять им после производства пуска? Сможет ли она отменить нанесение удара или направить торпеду на другую цель? Также возникает вопрос о том, в какой мере при сегодняшнем уровне автономности "Посейдона" (скорее всего, он пока ограничен, но наверняка будет повышаться) можно полагаться на искусственный интеллект, чтобы понять, когда надо осуществлять подрыв.

В ВМС США думают о том, как защититься от "Посейдона". Даже если исходить из самых скромных его характеристик, следует признать, что такие торпеды будет очень трудно обнаружить и уничтожить, потому что они обладают высокой малозаметностью, скоростью и большой глубиной погружения.

В качестве контрмер можно рассмотреть более быстрые противоторпеды, устанавливаемые на дне статические системы гидроакустического наблюдения, а также разработку баллистических/гиперзвуковых ракет, способных быстро сбрасывать самонаводящиеся снаряды вблизи от "Посейдона" после его обнаружения с целью перехвата.

"Посейдон" — это новаторское и очень хитроумное оружие, с помощью которого можно грозить миру ядерным уничтожением. Однако оно такое же кошмарное средство, как и другие существующие виды и системы атомного оружия. Принимая во внимание, какие ресурсы затрачены на его создание, можно уверенно сказать, что такая межконтинентальная торпеда будет еще долго стоять на вооружении — и мелькать в российских ядерных угрозах. <...>