Минобороны Индии подписало контракты на строительство патрульных и ракетных кораблей

ЦАМТО, 10 апреля. Минобороны Индии объявило о подписании с индийскими компаниями контрактов на строительство для ВМС страны 11 патрульных кораблей OPV и шести ракетных кораблей нового поколения общей стоимостью около 196 млрд. рупий.

Контракт на приобретение 11 патрульных кораблей OPV нового поколения заключен в категории "Покупка спроектированного, разработанного и произведенного в Индии" (Indian-IDDM – Indian-indigenously designed, developed and manufactured) "Процедуры оборонных закупок 2020" (DAP 2020) с компаниями Goa Shipyard Ltd (GSL) и Garden Reach Shipbuilders and Engineers (GRSE). Стоимость заказа составляет 97,81 млрд. рупий. Семь из 11 кораблей будут спроектированы, разработаны и построены компанией GSL, а четыре – GRSE. Поставки кораблей планируется начать с сентября 2026 года.

Приобретение кораблей позволит поддержать боеспособность ВМС Индии и выполнять различные задачи, включая борьбу с пиратством, пресечение незаконной деятельности на море, борьбу с браконьерством, торговлей людьми, операции по эвакуации гражданских лиц, поисково-спасательные операции, защиту морских активов и т.д. Строительство кораблей обеспечит загрузку этих предприятий в течение семи с половиной лет.

Контракт на сумму 98,05 млрд. рупий, предусматривающий приобретение шести ракетных кораблей нового поколения (NGMV), был подписан с Cochin Shipyard Limited (CSL). Поставка запланирована на март 2027 года. NGMV будут представлять собой обладающие малозаметностью хорошо вооруженные высокоскоростные корабли. Их основной задачей станет борьба с кораблями противника и поражение наземных целей. В оборонительных операциях они могут применяться для защиты флота и прибрежной зоны. Строительство кораблей обеспечит занятость предприятия в течение девяти лет.

Как заявлено, приобретение кораблей у национальных производителей будет способствовать активному задействованию предприятий судостроительного сектора и смежных отраслей.