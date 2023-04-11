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Ученый рассказал о токсичности снарядов с обедненным ураном

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Использование американцами снарядов с обедненным ураном в ходе иракской кампании. Фото с сайта www.defense.gov
Использование американцами снарядов с обедненным ураном в ходе иракской кампании. Фото с сайта www.defense.gov.

Обедненный уран, применяемый в боеприпасах, токсичен, а механизм действия при попадании тяжелого металла в организм не изучен до конца. Об этом профессор Приштинского университета Велимир Неделькович рассказал в беседе с News.ru.

По его словам, проблема возникает после взрыва боеприпаса с обедненным ураном. Он отметил, что обедненный уран легко проникает в организм через дыхательные пути, пищеварительный тракт и через открытые раны на коже.

«Известен случай, когда в Косово вскрыли подбитый снарядом с обедненным ураном танк, и даже кости находившегося внутри танкиста были обожжены», — сказал Неделькович.

В марте замглавы Минобороны Британии Аннабель Голди заявила, что вместе с танками Challenger 2 Лондон передаст Киеву партию бронебойных снарядов с обедненным ураном в рамках пакета военной помощи. Для орудия танка Challenger 2 разработано несколько типов бронебойных оперенных подкалиберных снарядов с сердечниками из обедненного урана, включая боеприпасы L26A1, L27A1 и L28A1.

В том же месяце эксперт в сфере радиационной, химической и биологической безопасности Олег Желтоножко сообщил, что после взаимодействия снарядов с обедненным ураном с металлами образуется радиоактивная пыль.

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  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Продукция
Challenger 2
Проекты
ЯО
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2 комментария
№1
11.04.2023 18:11
Я правильно понимаю, что Россия никогда и нигде не применяла БОПС "Свинец" (тоже с обеднённым ураном) и нет планов применения "Свинец-2" даже против очень хорошо защищённых Leopard-2A6 в СВО? Чем пробивать-то их будут? Только 152 мм "Корнетами", "Хризантемой-С"? Гаубицами 152 мм, 203 мм, 220 мм РСЗО "Ураган" прямым попаданием сверху? Рвать им гусеницы ТМ-62М? Ну, допустим, но наши танки-то чем будут пробивать лобовую броню этих "Леопардов"? Только пытаться в борт попасть?
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№2
11.04.2023 18:34
Цитата, Враг сообщ. №1
Я правильно понимаю, что Россия никогда и нигде не применяла БОПС "Свинец" и нет планов применения "Свинец-2" даже против очень хорошо защищённых Leopard-2A6 в СВО? Чем пробивать-то их будут?
Вы правильно понимаете что СССР/Россия никогда не применяли в бою бронебойные снаряды с сердечниками из обеднённого урана, хотя такие снаряды имелись на вооружении с начала 80-х и имеются сегодня.

То ничтожное количество Leopard-2A6 что ожидаемо примет участие в боях скорее всего будет подбито не огнём танковых пушек. По поводу же танковых боеприпасов, в боекомплекте новых и модернизированных танков кроме БОПС 3БМ59 с урановым сердечником имеется так же БОПС 3БМ60 с сердечником из вольфрама, бронепробиваемость которого где-то на 10 процентов ниже чем бронепробиваемость снаряда с урановым сердечником. Считается что бронезащита лобовых деталей корпуса танка Leopard-2A6 недостаточна для защиты от современных 120 мм и 125 мм БОПС.

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