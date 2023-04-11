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РИА Новости

Лукашенко: Белоруссии нужны от России гарантии защиты при внешней агрессии

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Встреча президента Белоруссии Александра Лукашенко и министра обороны России Сергея Шойгу в Минске
Встреча президента Белоруссии Александра Лукашенко и министра обороны России Сергея Шойгу в Минске.
Источник изображения: © Фото : Пул Первого/Telegram

Лукашенко на переговорах с Шойгу попросил дать гарантии защиты от внешней агрессии

МИНСК, 10 апр — РИА Новости. Россия должна гарантировать, что будет защищать Белоруссию как собственную территорию в случае внешней агрессии, заявил президент республики Александр Лукашенко на встрече с главой российского Минобороны Сергеем Шойгу.

"Это звучало на переговорах (президентов Белоруссии и России. — Прим. ред.) так, что в случае агрессии против Беларуси Российская Федерация защищает Беларусь как собственную территорию. Вот такие нам нужны (гарантии. — Прим. ред.) безопасности", — приводит слова Лукашенко сайт президента Белоруссии.

Он пояснил, что поднимал эту тему на переговорах с Владимиром Путиным.

"Он абсолютно меня поддержал по всем направлениям. И, говорит, нам надо проревизировать все наши договоры и соглашения — Беларуси и России, — посмотреть, какой нормативный правовой акт межгосударственного характера надо принять сейчас, чтобы обеспечить полную безопасность Беларуси", — добавил Лукашенко.


Белорусский лидер констатировал, что западные страны не выполняют договоренности в рамках Будапештского меморандума, когда они дали гарантии безопасности республике в обмен на вывод ядерного оружия.

Белорусский лидер на минувшей неделе посетил Россию с рабочим визитом. Лидеры двух стран 5 апреля встретились в Кремле, а на следующий день приняли участие в заседании Высшего государственного совета Союзного государства. Они договорились, что Москва и Минск подготовят Концепцию безопасности Союзного государства из-за растущей напряженности в мире.

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Страны
Белоруссия
Россия
Персоны
Путин Владимир
Шойгу Сергей
Проекты
Ядерный щит
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