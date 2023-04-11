Лукашенко: Белоруссии нужны от России гарантии защиты при внешней агрессии

Лукашенко на переговорах с Шойгу попросил дать гарантии защиты от внешней агрессии
МИНСК, 10 апр — РИА Новости. Россия должна гарантировать, что будет защищать Белоруссию как собственную территорию в случае внешней агрессии, заявил президент республики Александр Лукашенко на встрече с главой российского Минобороны Сергеем Шойгу.
Он пояснил, что поднимал эту тему на переговорах с Владимиром Путиным.
Белорусский лидер констатировал, что западные страны не выполняют договоренности в рамках Будапештского меморандума, когда они дали гарантии безопасности республике в обмен на вывод ядерного оружия.
Белорусский лидер на минувшей неделе посетил Россию с рабочим визитом. Лидеры двух стран 5 апреля встретились в Кремле, а на следующий день приняли участие в заседании Высшего государственного совета Союзного государства. Они договорились, что Москва и Минск подготовят Концепцию безопасности Союзного государства из-за растущей напряженности в мире.