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ИноСМИ

В США объяснили, что сделает Россия после вступления Финляндии в НАТО

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Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и госсекретарь США Энтони Блинкен в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, 4 апреля 2023 года
Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и госсекретарь США Энтони Блинкен в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, 4 апреля 2023 года.
Источник изображения: © Johanna Geron

MWM: Россия сделает упор на средства ПВО и баллистические ракеты на границе с Финляндией

Значительный рост западного присутствия в Финляндии после вступления страны в НАТО остается под вопросом, пишет MWM. Но сам факт членства Хельсинки в альянсе и закупка F-35 усиливает давление на российскую оборону. Предполагается, что ответ Москвы будет ассиметричным.

Финляндия официально вступила в НАТО четвертого апреля – в одночасье на фоне напряженности из-за конфликта на Украине граница альянса с Россией увеличилась вдвое. Возможные ответы Москвы на столь значительное расширение НАТО у её границ обсуждались уже несколько месяцев. Одним из первых к тому поводов стало заявление министра обороны России Сергея Шойгу о том, что в Карелии под Санкт-Петербургом, рядом с российско-финляндской границей, будет сформирован отдельный армейский корпус. Он будет состоять из трех мотострелковых дивизий и двух воздушно-десантных дивизий, а основу его боевой мощи будут составлять средства ВДВ. Российские офицеры, неоднократно подчеркивали в интервью государственным СМИ, что упор при укреплении сил в регионе наверняка будет делаться на артиллерийские и ракетные силы — особенно систему баллистических ракет "Искандер-М". Так, полковник Михаил Ходаренок сообщил: "Вполне возможно, что в состав этой группировки войдут ракетные бригады „Искандер-М” и артиллерийские бригады большой мощности, имеющие на оснащении ядерные боеприпасы".

Что касается применения ядерных сил в качестве компенсации недостатков обычных, Ходаренок отметил: "Учитывая значительное превосходство Североатлантического альянса в обычных вооружениях, наверное, не следует отказываться от ядерно-минных заграждений вдоль границы России с новыми членами НАТО". "В любом случае заранее должно быть принято решение об оборонительной операции, созданы необходимые группировки Вооруженных сил, проведено планирование их развертывания, отработаны вопросы взаимодействия, управления и всех видов обеспечения. Безусловно, это потребует определенных бюджетных расходов. Но интересы национальной обороны и безопасности стоят в этом случае, безусловно, выше", — уточнил он.

Ожидается, что вступление Финляндии в НАТО серьезно усилит давление на российскую оборону на западных рубежах страны. Ведь еще до официального объявления о присоединении к альянсу в декабре 2021 года Хельсинки стал ведущим покупателем истребителя пятого поколения F-35A, заказав у США 64 самолета. F-35, разработанный как многоцелевой ударный истребитель, предназначен в первую очередь для наступательных операций воздух-земля и обладает преимуществами в малозаметности и средствах радиоэлектронной борьбы, которые потенциально делают его особенно опасным для российской ПВО. F-35 представляет особо серьезную угрозу в связи с тем, что все истребители этого класса в мире являются частью единой сети. Даже если бы Финляндия не вступила в альянс, операции с применением этих истребителей на границе с Россией обеспечивали бы других членов НАТО важнейшими данными о целеуказании – в том числе американские крылатые ракеты морского и воздушного базирования. Многие предполагают, что на вторую половину десятилетия – как раз в это время начнутся поставки F-35 – запланировано расширение российской сети противовоздушной обороны в регионе, а также наземных средств, способных наносить удары по авиабазам, где будут размещаться истребители.

Третьего апреля, за день до официального вступления Хельсинки в альянс, замминистра иностранных дел России Александр Грушко дал представление о возможной реакции Москвы на этот шаг: "В случае размещения на территории Финляндии сил и средств других членов НАТО предпримем дополнительные шаги для надежного обеспечения военной безопасности России". Значительный рост западного присутствия на территории Финляндии пока остается под вопросом, но и без этого членство страны в альянсе и покупка истребителей F-35 в корне меняют ситуацию в сфере безопасности на западных рубежах России. Учитывая отсутствие возможности реагировать симметрично из-за гораздо меньших обычных вооруженных сил, ожидается, что Москва сделает упор на мобильные наземные системы ПВО и тактические баллистические ракеты, которые систематически использовались на театрах военных действий для противостояния западным силам от Сирии до Кореи.

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