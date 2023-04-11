В "Ростехе" заявили об интересе зарубежных заказчиков к штурмовому автомату ШАК-12

Комплекс ШАК разработан по заказу ФСБ России в качестве высокоэффективного штурмового оружия спецназа для ближнего боя

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Штурмовой автоматный комплекс ШАК-12 калибра 12,7 мм уже заинтересовал нескольких зарубежных заказчиков. Об этом ТАСС сообщили в холдинге "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех".

Американский журнал The National Interest ранее назвал ШАК-12 "супероружием" за огневую мощь. "Штурмовой автоматный комплекс ШАК-12 благодаря своим уникальным тактико-техническим характеристикам заинтересовал ряд зарубежных заказчиков", - заявили в холдинге, отвечая на вопрос ТАСС о предложениях по закупке автомата от каких-либо зарубежных стран.

Автомат разработан Конструкторским бюро приборостроения (КБП, входит в холдинг "Высокоточные комплексы"). ШАК-12 использует патроны 12,7х55 трех типов: патрон с пулей, летящей на дозвуковой скорости, бронебойный и с антирикошетной пулей. Комплекс ШАК разработан по заказу ФСБ России в качестве высокоэффективного штурмового оружия спецназа для ближнего боя.