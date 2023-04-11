Андрей Захаров возглавил АО "Корпорация космических систем специального назначения "Комета"

Москва. 10 апреля. ИНТЕРФАКС - Решением Совета директоров АО "Корпорация космических систем специального назначения "Комета" генеральным директором - генеральным конструктором корпорации избран Андрей Захаров, сообщила в понедельник пресс-служба концерна ВКО "Алмаз-Антей".

"Ранее занимавший пост генерального директора - генерального конструктора корпорации Виктор Мисник назначен на пост научного руководителя АО "Корпорация космических систем специального назначения "Комета", - сказано в сообщении.

Захаров родился 19 марта 1968 года в Москве. В 1990 году окончил Киевское высшее инженерное радиотехническое училище ПВО имени маршала авиации А.И.Покрышкина. С 2010 года работал на различных должностях в АО "Корпорация космических систем специального назначения "Комета".