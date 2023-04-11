Чеченский спецназ пообещал "разобрать" ВСУ при попытке контрнаступления

Офицер спецназа "Ахмат" пообещал отразить контрнаступление ВСУ на Кременском направлении

ЛУГАНСК, 10 апр — РИА Новости. Спецназ "Ахмат" готов отразить возможное контрнаступление ВСУ на Кременском участке фронта в Донбассе, заверил РИА Новости командир одного из подразделений спецназа с позывным Охотник.

"Раньше пытались активно совершать контратаки, сейчас понимают, что это бесполезно. Каждый день отбиваем их "укрепы" (укрепрайоны. — Прим. ред.), закрепляемся. Пускай пробуют, мы готовы ко всему, "разберем" их, как и раньше "разбирали", для нас ничего нового нет", — заявил военный, комментируя заявления из США и Украины о грядущем нападении.

По словам другого бойца подразделения, обстановка на этом участке сложная, но стабильная.

"Бывают вылазки ДРГ (диверсионно-разведывательные группы. — Прим. ред.) противника, у нас на днях боец был легко ранен, но мы не даем им пройти. Знаем, что три бригады сейчас танковые будут работать у них, одна танковая бригада. Но мы готовы", — пояснил он.

В пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен не исключил, что контрнаступление украинских войск начнется в ближайшие недели. При этом министр обороны Украины Алексей Резников отмечал, что атаку можно будет ожидать по окончании распутицы и Киев планирует нанести несколько ударов.

Как заявил ранее командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов, если Киев решится на контрнаступление, это "станет его лебединой песней", поскольку резервов у украинских войск больше не останется.

Ситуация на Сватовском и Кременском направлениях в Донбассе обострилась осенью минувшего года. Украинские силовики регулярно обстреливают Кременную и периодически пытаются прорвать оборону на этом участке.