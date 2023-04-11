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РИА Новости

В Совфеде считают, что контрнаступление ВСУ обречено на провал

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Украинские военные
Украинские военные.
Источник изображения: © AP Photo / Efrem Lukatsky

Сенатор Бондарев заявил, что планируемое Украиной контрнаступление обречено на провал

МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Силы украинской армии истощены, контрнаступление, которое сейчас так усиленно готовится Владимиром Зеленским, обречено на провал, заявил глава оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев.

"Украинские пропагандисты сейчас блефуют, делают вид, будто ВСУ вооружены до зубов, а территория "незалежной" надёжно защищена. Однако это далеко не так, и "прорехи" у них наблюдаются по многим направлениям. Помимо средств ПВО, тревогу Пентагона также вызывает сокращение артиллерийских запасов, которые, судя по прогнозам, могут закончиться в течение нескольких дней", - написал российский политик в своем телеграм-канале.

По сути, у Украины нет более правильного выхода, чем "скорейшее инициирование переговорного процесса", отметил он. "Ведь контрнаступление, которое сейчас так усиленно готовится Зеленским, обречено на провал", - уверен Бондарев.

По его словам, силы украинской армии истощены. Кроме того, при наступлении, в том числе контрнаступлении, потери составляют 1:3 в пользу обороняющейся стороны, добавил сенатор. "Атакующая сторона теряет в три раза больше. И на что, точнее на кого рассчитывает украинское руководство с их обескровленной армией? На наёмников из-за рубежа?" - написал парламентарий.

Бондарев подчеркнул, что "когда небо Украины будет полностью уязвимо, Россия сможет ставить собственные условия переговоров и мирного соглашения". И нормальные люди, которых достаточно много среди мирных граждан Украины, это поддержат, заключил он.

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Страны
Россия
США
Украина
Персоны
Бондарев Виктор
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