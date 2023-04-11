ВВС Чили закупят новые легкие вертолеты

ЦАМТО, 10 апреля. Командование ВВС Чили инициировало процедуру закупки 14 новых легких вертолетов, направив соответствующие запросы об информации потенциальным поставщикам.

Запрос об информации, попавший в распоряжение Defense News, последовал за предоставленным в конце февраля правительством разрешением на начало процедуры закупки.

Целью приобретения является замена нескольких вертолетов UH-1H "Хью" компании Bell, которые с конца 1960-х годов применяются для обучения пилотов и транспортных функций.

В настоящее время UH-1H выполняют второстепенные задачи по перевозке войск и грузов и обеспечения связи, дополняя Белл-412 и S-70. Вертолеты "Хью" также часто применяются для поддержки населения и в чрезвычайных ситуациях, в том числе для борьбы с лесными пожарами в центральной и южной части Чили в летний сезон.

В запросе об информации отмечено, что новые вертолеты должны иметь те же возможности, применяться в любое время суток для проведения поисково-спасательных операций, медицинской эвакуации, транспортировки и связи.

В числе других требований к новому вертолету: стеклянная кабина, адаптированная для применения очков ночного видения, а также резак для проводов, внешний грузовой крюк, лебедка грузоподъемностью до 200 кг (441 фунт).

Военный источник в Сантьяго сообщил Defense News, что приобретение новых вертолетов планируется провести оперативно и процесс, ведущий к выбору и покупке, планируется завершить во второй половине 2023 года.

Источник добавил, что обслуживание UH-1H становится все дороже, в то время как их пригодность к боевому применению снижается. Сейчас к полетам пригодна половина из 10 имеющихся вертолетов этого типа.