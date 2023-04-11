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ТАСС

В Турции считают, что могут достичь с Россией важных результатов в космической сфере

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Флаги России и Турции
Флаги России и Турции.
Источник изображения: mouqawamahmusic.net

Глава Космического агентства Турции Сердар Хусейн Йылдырым сообщил, что ведомство и Роскосмос продолжают работать над совместными проектами

АНКАРА, 10 апреля. /ТАСС/. Космическое агентство Турции и Роскосмос продолжают работать над совместными проектами, в ближайшем будущем могут быть достигнуты важные результаты. Об этом заявил в понедельник в интервью ТАСС возглавляющий турецкое ведомство Сердар Хусейн Йылдырым в преддверии празднования Дня космонавтики.

"Создана основа для широкого сотрудничества между двумя странами в космической сфере. Космическое агентство Турции и Роскосмос продолжают работать над совместными проектами. Вполне вероятно, что в ближайшем будущем будут достигнуты важные результаты", - подчеркнул собеседник агентства, не уточнив, какими могут быть эти результаты.

В 2021 году президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил национальную космическую программу, которая включает подготовку космонавтов, а также отправку собственной ракеты на Луну. На реализацию этого проекта Анкара намерена потратить порядка $6 млрд. Законодательная база для этого была подготовлена еще осенью 2016 года. Это один из наиболее крупных и амбициозных проектов в современной истории Турции. В мае 2022 года Эрдоган заявил, что Анкара начинает подготовку к отправке своего гражданина на Международную космическую станцию.

В сентябре 2018 года бывший генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в интервью Anadolu Agency заявил о возможности подключения Турции к совместному проекту России и Казахстана по использованию космодрома Байконур. Рогозин также заявил о готовности РФ подготовить турецкий экипаж к полету на Международную космическую станцию в 2023 году, когда Турецкая Республика будет отмечать 100-летие со дня основания. 

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