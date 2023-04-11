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Интерфакс-АВН

В "Роскосмосе" заявили о готовности расширять сотрудничество с NASA

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Флаги России и США
Флаги России и США.
Источник изображения: © РИА Новости / Владимир Трефилов

Москва. 10 апреля. ИНТЕРФАКС - "Роскосмос" готов расширять сотрудничество с NASA, в том числе по перекрестным полетам на Международную космическую станцию (МКС), заявил в интервью "Интерфаксу" первый заместитель гендиректора госкорпорации Андрей Ельчанинов.

"Рабочий контакт с американцами у нас налажен, специалисты общаются в ежедневном режиме, программа перекрестных полетов работает, мы не намерены останавливаться и готовы расширять это сотрудничество", - сказал Ельчанинов.

По его словам, космос остается одной из немногих сфер, где не останавливается совместная работа с представителями различных государств, несмотря на политическую ситуацию.

"Любая война рано или поздно заканчивается за столом переговоров. И мы обречены на межгосударственное сотрудничество с точки зрения движения к иным мирам и планетам. Космос - вещь объединяющая", - сказал первый замглавы "Роскосмоса".

"Позиция руководства госкорпорации: космос - вне политики", - заявил Ельчанинов.

В июле 2022 года в рамках программы МКС "Роскосмос" и NASA подписали соглашение о перекрестных полетах трех российских космонавтов на американских пилотируемых кораблях Crew Dragon и трех американских астронавтов на российских пилотируемых кораблях "Союз МС" в 2022-2024 годах.

2 марта в госкорпорации сообщили о расширении соглашения о перекрёстных полётах на МКС - "Роскосмос" и NASA согласовали дополнительный полет российского космонавта к станции на корабле Crew Dragon.

В настоящий момент в рамках соглашения между "Роскосмосом" и NASA осуществляются две миссии на МКС - в сентябре прошлого года к станции был запущен российский корабль "Союз МС-22", в состав которого, помимо россиян Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина, входит астронавт NASA Фрэнк Рубио. Они вернутся на Землю на корабле "Союз МС-23", который прибыл на станцию в феврале для замены повреждённого "Союза МС-22". В марте состоялся запуск американского корабля Crew Dragon-6, на котором на станцию прибыл космонавт "Роскосмоса" Андрей Федяев.

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