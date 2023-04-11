Появились свидетельства использования ЧВК «Вагнер» трофейного американского БТР M113 ВСУ в Артёмовске

Источник изображения: topwar.ru

Подразделения ЧВК «Вагнер» при продвижении в Артёмовске продолжают «трофеить» украинскую технику и оружие. При этом в качестве трофеев всё чаще попадает техника натовского образца.

В сети появились свидетельства того, что на вооружении ЧВК «Вагнер» теперь оказывается бронетехника, ранее поставленная из США в интересах киевского режима. Только теперь эта бронетехника послужит интересам России.

В качестве одного из таких трофеев бойцы «Вагнера» взяли американский гусеничный бронетранспортёр M113.

Источник изображения: topwar.ru

Представлены кадры с этой бронемашиной на улицах Артёмовска, где ранее M113 и был взят в качестве трофея у украинской армии. Техника ВСУ в ходе одной из штурмовых операций российских сил была утрачена, получив некоторые повреждения. В ЧВК «Вагнер» БТР восстановили и теперь используют его для решения поставленных командованием боевых задач.

На бронетранспортёре не видно какого-либо вооружения. Это говорит о том, что либо оно ещё будет на него установлено, либо в ЧВК его используют исключительно как средство транспортировки десанта на улицах города, освобождение которого в эти дни продолжается.