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Военное обозрение

США приняли решение списать катера проекта Mark VI спустя всего шесть лет после постройки первого из них

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Источник изображения: topwar.ru

США приняли решение списать свои патрульные катера проекта Mark VI. В настоящее время 9 из 12 военных кораблей такого типа хранятся на верфи Колонна, расположенной в Норфолке, в штате Виргиния. Последние 3 катера Mk VI с лета прошлого года находятся на хранении судоремонтной компании Fairlead Integrated.

Стоит отметить, что данный проект был запущен компанией SAFE Boats International – американским производителем катеров и лодок - в период с 2015 по 2017 годы. Данные катера предназначались для нужд ВМС США.

Ещё 2 годами ранее в ВМС США подтвердили информацию о том, что хотят вывести из эксплуатации все 12 патрульных катеров Mk VI. Несмотря на то, что "старейшему" из них исполнилось всего 6 лет, решено было досрочно снять его с эксплуатации.

Идея по созданию платформы Mk VI была рассчитана с целью замены устаревших катеров ВМС США (MK V и Sea Ark.97).

Длина данного типа патрульных катеров составляет порядка 25 м, максимальная скорость – около 35 узлов, а водоизмещение – 65 тонн. Этот катер рассчитан на 10 человек, включая 2 члена экипажа и 8 десантников. В его основные задачи входит обеспечение безопасности портов, объектов морской инфраструктуры, наряду с поддержкой операций основных сил американских ВМС.

Напомним, что информация о получении Киевом патрульных катеров данного проекта в рамках пакета военной помощи со стороны Вашингтона впервые просочилась в медиапространство ещё в начале 2020 года. Спустя 3 года издание Naval News сообщило о передаче первого из 8 патрульных катеров MK VI, заказанных для ВМС Украины.

Порт Такома 24 января 2023 года опубликовал видео передачи первого готового корпуса катера на объект SAFE Boats.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Проекты
2020-й год
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