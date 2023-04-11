Президент Индии совершила полет на истребителе Су-30МКИ

ЦАМТО, 10 апреля. Президент Индии Драупади Мурму 8 апреля совершила полет на истребителе Су-30МКИ. Самолет взлетел с авиабазы "Тезпур" (шт.Ассам). Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил секретариат президента.

"Полет продолжался около 30 мин., после чего Су-30МКИ совершил посадку на авиабазе "Тезпур", – говорится в сообщении.

Президент Мурму – третий президент Индии и вторая женщина-президент, совершившая такой полет. Самолетом управлял капитан группы Навин Кумар, командир 106-й эскадрильи.

Президент Драупади Мурму является Верховным главнокомандующим Вооруженными силами Индии.

"Для меня было волнующим опытом летать на могучем истребителе Су-30МКИ ВВС Индии. Предметом гордости является тот факт, что оборонный потенциал Индии значительно расширился и охватывает все границы на суше, в воздухе и на море. Я поздравляю ВВС Индии и всю команду военно-воздушной базы "Тезпур" с организацией этого полета", – заявила Д.Мурму.

На вооружении ВВС Индии состоит около 270 таких машин, включая поставленные из России.