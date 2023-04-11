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Минобороны Польши заказало десятки тысяч новых бронежилетов

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Военные учения на полигоне в Дравско-Поморске в Польше
Военные учения на полигоне в Дравско-Поморске в Польше.
Источник изображения: © flickr.com / NATO photo/SSgt Ian Houlding GBR Army

Altair: минобороны Польши подписало контракт на поставку бронежилетов KKZ-01

Минобороны Польши подписало контракт на поставку нескольких десятков тысяч бронежилетов KKZ-01, сообщает Altair. Это попытка компенсировать многолетнее пренебрежение в части индивидуальной экипировки солдат, отмечает автор. Но такое количество не отвечает потребностям Польши.

Агентство вооружений Министерства обороны подписало 7 апреля 2023 года контракт с компанией Maskpol на поставку десятков тысяч комплектов пуленепробиваемых жилетов KKZ-01 типа plate carrier. Стоимость заказа составляет более 490 миллионов злотых. Жилеты должны поступить в оперативные войска.

Заказ разделен на две части. В рамках гарантированной части жилеты должны быть доставлены в 2024 году. В свою очередь, дополнительный заказ предполагает продолжение поставок в 2025 году. Министерство обороны, однако, связывает создание дополнительного заказа с возможностью заказа серийных интегрированных жилетов, разработанных в рамках программы "Солдат будущего Титан".

Жилет KKZ-01 — это средство индивидуальной экипировки солдат, используемое для защиты от пулевого обстрела из некоторых видов стрелкового оружия, от прямых ударов осколков и от воздействия ударов опасными предметами. Жилет в базовой конфигурации содержит четыре жестких баллистических вкладыша. Патроны соответствуют уровню защиты OO2K3 AB по стандарту PN-V-87000: 2011. Вес жилета — в зависимости от уровня выбранной защиты — варьируется в диапазоне от трех до семи килограммов. KKZ-01 является базой для всей системы, состоящей из более чем 20 элементов (в том числе сумок, лотков, карманов, сумки-чехла, поясного ремня)

Контракт на жилеты KKZ-01 является еще одним заказом на защитное снаряжение для польских солдат. Покупку можно интерпретировать как попытку компенсировать многолетнее серьезное пренебрежение Минобороны в части индивидуальной экипировки солдат. Однако следует помнить, что десятки тысяч жилетов не отвечают потребностям ВС Польши в этом плане.

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