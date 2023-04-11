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ТАСС

Ростех модернизирует пехотный огнемет "Шмель"

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Российский военнослужащий с огнеметом "Шмель".
Российский военнослужащий с огнеметом "Шмель".
Источник изображения: Минобороны РФ

В холдинге "Высокоточные комплексы" отметили, что информация о результатах работ оглашению не подлежит

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Холдинг "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех" ведет работу по модернизации реактивного пехотного огнемета (РПО) ПДМ-А "Шмель". Об этом ТАСС сообщили в компании.

"Работы по модернизации РПО "Шмель" ведутся", - ответили в холдинге на соответствующий вопрос, добавив, что информация о результатах оглашению не подлежит.

В настоящее время на вооружении российской армии состоит реактивный пехотный огнемет с аэрозольным легковоспламеняющимся веществом РПО ПДМ-А "Шмель". Он представляет собой снаряд-ракету, начиненную огнесмесью. При взрыве ракеты происходит распыление смеси с ее последующей детонацией - создаваемый высокотемпературный импульс при этом сопровождается резким перепадом давления.

В Минобороны РФ ранее отмечали, что в некоторых учениях этот огнемет показал эффективность для боевых действий в условиях городской застройки и при штурме опорных пунктов. По фугасному воздействию на основные виды целей РПО ПДМ-А"Шмель" не уступает артиллерийским снарядам калибра 152 мм. 

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Ростех
Проекты
Военные учения
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2 комментария
№1
11.04.2023 16:52
Сделали бы уж давно промышленный вариант "Шмель-М" ("Приз") на FPV-дроне-камикадзе (квадрокоптер, а лучше самолётного типа с раскладывающимися крыльями - дальше летать будет, хотя далеко может и не надо – пары-тройки км хватит), запускаемом с рук с китайской смартфонной камерой. Впрочем и РМГ прикрутить тоже было бы интересно.
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№2
11.04.2023 17:43
Цитата, q
Он представляет собой снаряд-ракету, начиненную огнесмесью. При взрыве ракеты происходит распыление смеси с ее последующей детонацией - создаваемый высокотемпературный импульс при этом сопровождается резким перепадом давления.
Не правильно. И РПО-А, и РПО-ПДМ-А - однотактные термобарические боеприпасы. Ни какой огнесмеси, и никакого распыления перед взрывом там нет. Они оснащены твёрдым термобарическим составом, процесс смешения горючего с воздухом в котором происходит непосредственно во время взрыва. Прежде чем писать статьи про реактивные огнемёты, автору стоило бы хоть немного времени уделить поиску описания их действия.
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