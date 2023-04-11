Ростех модернизирует пехотный огнемет "Шмель"

В холдинге "Высокоточные комплексы" отметили, что информация о результатах работ оглашению не подлежит

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Холдинг "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех" ведет работу по модернизации реактивного пехотного огнемета (РПО) ПДМ-А "Шмель". Об этом ТАСС сообщили в компании.

"Работы по модернизации РПО "Шмель" ведутся", - ответили в холдинге на соответствующий вопрос, добавив, что информация о результатах оглашению не подлежит.

В настоящее время на вооружении российской армии состоит реактивный пехотный огнемет с аэрозольным легковоспламеняющимся веществом РПО ПДМ-А "Шмель". Он представляет собой снаряд-ракету, начиненную огнесмесью. При взрыве ракеты происходит распыление смеси с ее последующей детонацией - создаваемый высокотемпературный импульс при этом сопровождается резким перепадом давления.

В Минобороны РФ ранее отмечали, что в некоторых учениях этот огнемет показал эффективность для боевых действий в условиях городской застройки и при штурме опорных пунктов. По фугасному воздействию на основные виды целей РПО ПДМ-А"Шмель" не уступает артиллерийским снарядам калибра 152 мм.