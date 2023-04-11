Заказаны три новых фрегата класса "Истанбул" для ВМС Турции

ЦАМТО, 10 апреля. Турецкая компания STM объявила о подписании 7 апреля в Анкаре контрактов на строительство для ВМС Турции трех фрегатов класса "Истанбул" в рамках проекта, который является продолжением программы MILGEM.

В мероприятии, состоявшемся в штаб-квартире Директората оборонной промышленности Турции (SSB), приняли участие президент SSB Исмаил Демир, генеральный менеджер STM Озгюр Гюлерюз, руководство компаний TAIS, Sedef Shipyard, Anadolu Shipyard и Sefine Shipyard.

Как заявлено, три фрегата класса "Истанбул" будут построены одновременно в течение 36 месяцев на предприятиях трех частных судостроительных компаний, Anadolu Shipyard, Sedef Shipyard и Sefine Shipyard, и переданы командованию ВМС Турции.

Отмечается, что 6-й, 7-й и 8-й корабли серии будут построены с большей долей национальных комплектующих.

По информации STM, компания выступала в качестве головного субподрядчика в программе MILGEM по строительству первых 4 корветов серии, доля компонентов национального производства в которых составляет 70%. STM была выбрана генеральным подрядчиком программы постройки головного фрегата "Истанбул" (пятый корабль серии по программе MILGEM), увеличив "национальную составляющую" до 80%. Поставка этого корабля запланирована на последний квартал 2023 года. Согласно новому контракту, генеральным подрядчиком строительства фрегатов "Измир", "Ичель" и "Измит" определено совместное предприятие STM-TAIS. Компания также оборудует корабли современными системами турецкого производства.

Как сообщал ЦАМТО, проект фрегата "Истанбул" был разработан в рамках программы MILGEM (Milli Gemi – национальный корабль), направленной на развитие возможностей турецкой промышленности в сфере строительства боевых кораблей. Ранее в рамках данного проекта для ВМС Турции были построены четыре корвета класса "Ада".

Командование ВМС выполнило проектирование нового фрегата, взяв за основу проект корвета класса "Ада". Церемония резки стали для постройки головного фрегата серии (пятого корабля по программе MILGEM), (F-515) "Истамбул", состоялась на предприятии Istanbul Naval Shipyard 19 января 2017 года, спуск на воду прошел 23 января 2021 года. Поставка корабля запланирована на последний квартал 2023 года.

Исполнительный комитет оборонной промышленности Турции 20 декабря 2022 года одобрил строительство трех дополнительных фрегатов класса "Истанбул" для ВМС Турции.

По имеющимся данным, длина фрегата класса "Истамбул" составит 113,2 м, ширина – 14,4 м, осадка – 4,05 м, водоизмещение – около 3100 т, экипаж – 125 человек. Корабль будет оснащен комбинированной главной энергетической установкой типа CODAG, включающей два дизельных двигателя MTU 20V 4000 M91L и ГТД LM2500. Расчетная максимальная скорость – 29 узлов, дальность хода – 6570 морских миль на скорости 14 узлов. В состав вооружения войдет одна 76-мм АУ Oto Melara Super Rapid, два 25-мм ДУМВ STOP компании Aselsan, ЗАК GOKDENIZ, 16 противокорабельных ракет "Гарпун" или ПКР ATMACA компании Roketsan, 16 ЗУР HISAR и две двухтрубные 324-мм торпедные установки. Корабль будет оборудован летной площадкой и ангаром для вертолета S-70B "Сихок" и одного беспилотного летательного аппарата.

Фрегат будет оснащен инфракрасной системой обнаружения и сопровождения разработки турецкой компании Aselsan, системой радиоэлектронной борьбы турецкого производства. На корабле будет установлена система противоторпедной защиты национального производства. Помимо Aselsan, системы собственной разработки для фрегатов изготовит турецкая компания Havelsan. Около 80 субподрядчиков поставят для корабля более 150 систем различного назначения. Около двух третей субподрядчиков являются турецкими компаниями. В частности, национальные компании поставят вооружение и электрические системы, дизель-генераторы, интегрированные системы управления, систему защиты от радиационной, химической, биологической защиты и т.д.