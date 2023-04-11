В ВС РФ отметили День войск противовоздушной обороны

ЦАМТО, 10 апреля. Свой профессиональный праздник 9 апреля отметили специалисты противовоздушной обороны (ПВО).

Главная задача соединений и воинских частей ПВО – прикрытие объектов высшего звена государственного и военного управления, промышленности и энергетики, группировок Вооруженных Сил России и транспортных коммуникаций от средств воздушно-космического нападения противника.

Впервые войска противовоздушной обороны (ПВО) были применены в годы Первой мировой войны, когда на поле боя стали активно применятся авиация, аэростаты и дирижабли, где они использовались для действия по войскам на поле боя и поражения объектов в тылу врага.

Вторым значимым этапом в развитии отечественной системы ПВО стала Великая Отечественная война. Именно тогда в системе ПВО произошли наиболее значительные количественные и качественные изменения. За годы войны войска ПВО сбили более 7500 самолетов, уничтожили более 1000 танков, более 1500 орудий и тем самым успешно выполняли задачи по воздушному прикрытию крупных промышленных центров государства.

В 1980 г. за большие заслуги войск противовоздушной обороны страны в годы Великой Отечественной войны и за выполнение ими особо важных задач в мирное время День войск ПВО был установлен на второе воскресенье апреля.

Сегодня части ПВО оснащаются только современными средствами вооружения и военной техники. В частности, это ЗРС С-400, С-350, ЗРПК "Панцирь-С" различных модификаций. Для радиотехнических частей закупаются новые радиолокационные комплексы и станции типа "Небо", "Сопка", "Каста" и другие.

В ходе проведения специальной военной операции применяются все современные и перспективные средства ПВО, которые зарекомендовали себя исключительно с положительной стороны. Данные образцы вооружения на деле показывают характеристики, превосходящие заявленные предприятиями промышленности и тактико-техническими заданиями. Ярким примером повышения заявленных возможностей по уничтожению воздушных целей являются боевые машины "Панцирь-С" и зенитные ракетные комплексы С-400 , а также комплексы войскового ПВО "Бук-М3" и С-300В4.

В новых регионах Российской Федерации сформированы части и соединения противовоздушной обороны Воздушно-космических сил, которые совместно с соединениями и воинскими частями войсковой ПВО успешно решают задачи по прикрытию важных объектов, крупных административно-промышленных центров, расположенных в зоне СВО, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.