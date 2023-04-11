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ЦАМТО

В подразделениях ПВО, задействованных в СВО, успешно применяются РЛС "Ниобий"

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РЛС 55Ж6УМ «Ниобий»
Радиолокационная станция 55Ж6УМ «Ниобий».
Источник изображения: Военное обозрение

ЦАМТО, 10 апреля. Российские средства ПВО в ходе СВО ежедневно отражают воздушные атаки на освобожденные и приграничные населенные пункты. Видеоролик представлен на сайте Минобороны.

Как говорится в комментарии к видеоролику, противник при этом часто применяет беспилотные летательные аппараты, реактивные системы залпового огня и баллистические ракеты. Данные цели успешно уничтожаются в воздухе зенитными ракетными системами.

Вовремя реагировать на такие угрозы помогают современные радиолокационные комплексы и станции. Одна из таких – РЛС "Ниобий". Сегодня (9 апрея), в День войск противовоздушной обороны, расчеты радиолокационных станций "Ниобий" Западного военного округа продолжают выполнять свою боевую работу.

Станция сканирует небо в радиусе 50 км. Одновременно ведет наблюдение за сотнями объектов, автоматически определяя их тип и государственную принадлежность. Информация о потенциально опасных целях поступает на командный пункт. Там принимается решение, какое подразделение ПВО будет сопровождать, а затем уничтожит цель.

РЛС "Ниобий" предназначена для обнаружения и сопровождения аэродинамических и баллистических целей. Также имеется функция пеленгации источников радиопомех. Обработка данных осуществляется в автоматическом режиме с последующей выдачей готовой информации потребителям. Система "Ниобий" способна выявить не только самолеты и вертолеты противника, но и сложные для обнаружения беспилотники, изготовленные из композитных материалов, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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