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ТАСС

Международный фестиваль "Спасская башня" пройдет с 26 августа по 3 сентября

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Участники фестиваля Спасская башня на репетиции в Кремле. Архивное фото
Участники фестиваля Спасская башня на репетиции в Кремле. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

В нем примут участие более 1 000 музыкантов, солистов и танцоров

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. XVI Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" пройдет в этом году с 26 августа по 3 сентября. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в оргкомитете фестиваля.

"В соответствии с поручением президента Российской Федерации Владимира Путина XVI Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" в 2023 году пройдет с 26 августа по 3 сентября. Местом проведения традиционно станет сердце российской столицы - Красная площадь", - подчеркнули в оргкомитете.

Также в дирекции фестиваля сообщили, что в фестивале нынешнего года примут участие более 1 000 музыкантов, солистов и танцоров.

В 2022 году "Спасская башня" отпраздновала 15-летие. За это время фестиваль принял более 160 коллективов из 57 стран мира. Его зрителями стали более 860 000 человек. Аудитория прямых трансляций проекта превысила более 50 млн человек. "По своему масштабу, наполнению и зрелищности фестиваль "Спасская башня" не имеет аналогов. Ежегодно он подтверждает свой статус крупнейшего международного культурного проекта России, который по праву входит в тройку самых известных военно-музыкальных фестивалей мира", - отметили в оргкомитете мероприятия.

Традиционно несколько тысяч билетов на представления в рамках фестиваля распространяются среди социально незащищенных групп населения, а также учреждений дошкольного и школьного образования Москвы, Подмосковья и других регионов России. "В 2022 году помимо указанных категорий в программу были включены семьи военнослужащих - участников специальной военной операции на Украине", - уточнили в оргкомитете. 

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Страны
Россия
Украина
Персоны
Путин Владимир
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