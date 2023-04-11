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ТАСС

В Центре Хруничева сообщили об отсутствии коммерческих заказов на легкую "Ангару"

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Легкая ракета «Ангара-1.2» в апреле вывела на орбиту космический аппарат Минобороны России с космодрома Плесецк в Архангельской области. Фото со страницы Министерства обороны РФ в «ВКонтакте»
Легкая ракета «Ангара-1.2» в апреле вывела на орбиту космический аппарат Минобороны России с космодрома Плесецк в Архангельской области. Фото со страницы Министерства обороны РФ в «ВКонтакте».

Гендиректор предприятия Алексей Варочко отметил, что ракета находится на этапе летно-конструкторских испытаний и пока не имеет летной истории для привлечения заказчиков

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Коммерческих заказов на ракету-носитель "Ангара-1.2" легкого класса у Центра им. М.В. Хруничева (входит в Роскосмос) пока нет. Об этом сообщил в интервью ТАСС гендиректор предприятия Алексей Варочко.

"На сегодняшний день коммерческих заказов на легкую ракету "Ангара-1.2" нет. Она находится на этапе летно-конструкторских испытаний и пока не имеет летной истории для привлечения заказчиков", - отметил Варочко.

По словам гендиректора предприятия, также заказчики не могут использовать ракету для выведения своих аппаратов из-за санкций. "Несмотря на это мы видим интерес, который проявляют потенциальные заказчики к "Ангаре-1.2". И я не сомневаюсь, что у легкой ракеты "Ангара" хорошие перспективы", - подчеркнул он.

Сейчас, рассказал Варочко, формально продолжает действовать контракт на запуск спутника KOMPSAT-6 института KARI на "Ангаре-1.2". Если южнокорейская сторона откажется от контракта, она должна будет прислать соответствующее извещение. Пока Центр Хруничева его не получал.

"В связи с действием санкций лицензия США на корейский спутник была аннулирована. Поэтому доставить спутник в Россию для проведения запуска наши корейские партнеры не могут. Мы были готовы к проведению пусковых услуг в конце прошлого года и проинформировали об этом заказчика пуска. Однако ограничения США не позволили завершить контракт запуском", - сообщил глава предприятия. В настоящее время стороны ищут пути выхода из ситуации. Совместно с компанией ILS и институтом KARI прорабатываются варианты урегулирования.

Ранее агентство Yonhap со ссылкой на Министерство науки и информационно-коммуникационных технологий Южной Кореи проинформировало, что Республика Корея расторгла в январе соглашение с Россией о запуске спутника "Ариран-6" на ракете "Ангара-1.2". Вместо российской ракеты планируется использовать европейский носитель Vega-C. Тогда Варочко сообщил ТАСС, что предприятие не получало уведомлений от заказчика запуска о расторжении контракта.

Спутник KOMPSAT-6 (Korea Multi-Purpose Satellite - 6) южнокорейской разработки - пятый по счету многоцелевой орбитальный космический аппарат, созданный для мониторинга поверхности Земли с целью своевременного обнаружения стихийных бедствий, а также сбора информации для предотвращения и ликвидации их разрушительных последствий. Контракт на его запуск был подписан между компанией International Launch Services и Корейским институтом аэрокосмических исследований (KARI) в 2016 году. 

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Страны
Россия
США
Южная Корея
Продукция
Ангара
Компании
ГКНПЦ Хруничева
Роскосмос
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1 комментарий
№1
11.04.2023 02:15
Можно попробовать для запуска спутника-инспектора.
0
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