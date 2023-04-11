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ТАСС

Япония заявила, что продолжит усиливать санкции против России

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Токио
Токио.
Источник изображения: Валерий Шарифулин/ ТАСС

Генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно сообщил, что правительство намерено усилить поддержку Украины

ТОКИО, 10 апреля. /ТАСС/. Правительство Японии продолжит усиливать санкционное давление на Россию, вместе с тем усиливая поддержку Украины. Об этом в понедельник на регулярной пресс-конференции заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно.

"Для защиты международного порядка как председатель G7 и непостоянный член Совбеза ООН Япония в тесном сотрудничестве с международным сообществом, в первую очередь - с G7, продолжит усиление жестких санкций против РФ и поддержки Украины", - отметил он.

Санкции Японии, которые из-за ситуации на Украине вводились в несколько этапов, затрагивают уже около 1 000 человек и порядка 100 организаций из России. Кроме того, были заморожены активы Альфа-банка, ВТБ, ВЭБ.РФ, Новикомбанка, банка "Открытие", Промсвязьбанка, банка "Россия", Сбербанка, Совкомбанка, а также еще порядка 40 организаций и компаний.

Япония также утвердила список запрещенных к экспорту товаров и технологий, в нем находятся уже порядка 800 наименований. Среди них полупроводники, оборудование для обеспечения морской и авиационной безопасности, телекоммуникационное оборудование, средства связи, продукция военного назначения, включая оружие, программное обеспечение, нефтеперерабатывающее оборудование, грузовая техника, самосвалы, бульдозеры, железнодорожные локомотивы, обрабатывающие станки и другое электрическое оборудование, используемое в промышленности. Кроме того, введен запрет на поставки в Россию предметов роскоши, включая автомобили стоимостью более 6 млн иен (около $49 тыс.), а также на импорт золота из РФ. Также запрещен экспорт в Россию ряда химических веществ, включая хлор, метанол, ацетон, этилен и гипохлорит натрия. 

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Страны
Россия
Украина
Япония
Компании
ООН
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