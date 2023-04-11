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ТАСС

Для завершения летных испытаний "Ангары-А5" осталось три пуска этих ракет

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Запуск ракеты «Ангара-А5»
Запуск ракеты «Ангара-А5».
Источник изображения: МО РФ

Гендиректор Центра им. М. В. Хруничева Алексей Варочко рассказал, что предыдущие пуски успешно состоялись в 2014, 2020 и 2021 годах

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Программа летных испытаний тяжелой ракеты-носителя "Ангара-А5" предполагает выполнение шести пусков, для их завершения осталось выполнить еще три. Об этом сообщил в интервью ТАСС гендиректор Центра им. М. В. Хруничева (входит в Роскосмос) Алексей Варочко.

"Программа летных испытаний предусматривает проведение шести пусков ракет-носителей тяжелого класса "Ангара-А5" в рамках летно-конструкторских испытаний. Три успешных пуска уже состоялись в 2014, 2020 и 2021 годах соответственно", - отметил Варочко.

По словам гендиректора предприятия, четвертая и пятая летные ракеты уже переданы госзаказчику, еще одна находится на этапе окончательной сборки. "Дальнейшие сроки пусков будут определяться потребностями выведения полезной нагрузки", - добавил он.

"Ангара" - семейство российских ракет-носителей от легкого до тяжелого классов. Новое семейство использует экологически чистые компоненты топлива. Впервые ракета семейства "Ангара" стартовала 9 июля 2014 года с космодрома Плесецк в легком варианте. 23 декабря 2014 года в первый испытательный полет с Плесецка отправилась тяжелая "Ангара-А5".

Полный текст интервью будет опубликован на сайте ТАСС в 08:00 мск.  

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Ангара
Компании
ГКНПЦ Хруничева
Роскосмос
Проекты
2020-й год
Плесецк
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