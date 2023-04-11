Противолодочный корабль ТОФ атаковал в Японском море "вражескую" подлодку

Корабль ТОФ "Адмирал Пантелеев" атаковал в Японском море подлодку условного противника

ВЛАДИВОСТОК, 10 апр - РИА Новости. Экипаж большого противолодочного корабля "Адмирал Пантелеев" Тихоокеанского флота (ТОФ) РФ обнаружил и атаковал подводную лодку условного противника в Японском море, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа по ТОФ.

"Большой противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев" Тихоокеанского флота провел противолодочное учение в Японском море", - говорится в сообщении.

Команда корабля при содействии противолодочных самолетов обнаружила "вражескую" подлодку, которая попыталась скрыться. Для поражения цели экипаж "Адмирала Пантелеева" использовал реактивные глубинные бомбы и "произвел условный залп торпедами".

Роль подлодки "противника" исполнила дизель-электрическая подводная лодка ТОФ, добавили в пресс-службе